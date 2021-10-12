https://ria.ru/20211012/inflyatsiya-1754175196.html
В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции
В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции - РИА Новости, 12.10.2021
В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции
К росту цен привели последствия кризиса в мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новые данные Минэкономразвития по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:37
2021-10-12T12:37
2021-10-12T13:55
экономика
россия
инфляция
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. К росту цен привели последствия кризиса в мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новые данные Минэкономразвития по инфляции в России.Ведомство изменило прогноз на 2021 год с 5,8 процента до 7,4.Он подчеркнул что на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, и хотя стране удается их сдерживать, она полностью не застрахована от этих процессов."Россия не может жить в замкнутом контуре", — отметил Песков.На прошлой неделе замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что инфляция в стране близка к пику, но к концу года показатель снизится. Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что по разным оценкам, она будет около шести процентов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом месяце пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе семи процентов подъема не будет.
https://ria.ru/20211006/inflyatsiya-1753267451.html
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экономика, россия, инфляция, дмитрий песков
12:37 12.10.2021 (обновлено: 13:55 12.10.2021)
В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции
Песков объяснил повышение прогноза по инфляции посткризисными тенденциями в экономике