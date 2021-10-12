https://ria.ru/20211012/inflyatsiya-1754152400.html
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году - РИА Новости, 12.10.2021
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, сообщил журналистам РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:09
2021-10-12T11:09
2021-10-12T11:09
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников."События, которые происходят на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров, привели нас к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года", - сказал Решетников на брифинге во вторник.По его словам, основной вклад вносит продовольственная инфляция. Министр выделил два основных фактора – удорожание плодовоовощной продукции и ускорение роста цен на мясную продукцию."Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх – до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары)", - сказал Решетников.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году до 7,4 процента