Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/grant-1754198765.html
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты - РИА Новости, 12.10.2021
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a7cb1a4f907bda9b9082a0bf101f87d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Конкурс планируют провести в ноябре."Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754186604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45a32ff52ee0bbcc968042e0b0b8c16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, россия, коронавирус в россии
14:10 12.10.2021 (обновлено: 14:13 12.10.2021)
 
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты

Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты на развитие здравоохранения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Конкурс планируют провести в ноябре.
"Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины", - добавляется в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в режиме видеоконференции вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 13:16Распространение коронавируса
Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния