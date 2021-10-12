https://ria.ru/20211012/grant-1754198765.html
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты - РИА Новости, 12.10.2021
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Конкурс планируют провести в ноябре."Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754186604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, россия, коронавирус в россии
14:10 12.10.2021 (обновлено: 14:13 12.10.2021)
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты
Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты на развитие здравоохранения