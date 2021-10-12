https://ria.ru/20211012/grant-1754198765.html

Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты

Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты - РИА Новости, 12.10.2021

Успешно борющиеся с COVID-19 регионы получат гранты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:13

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Конкурс планируют провести в ноябре."Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754186604.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, россия, коронавирус в россии