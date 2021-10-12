https://ria.ru/20211012/gosduma-1754214445.html
Путин призвал депутатов Госдумы соблюдать парламентские традиции
Путин призвал депутатов Госдумы соблюдать парламентские традиции - РИА Новости, 12.10.2021
Путин призвал депутатов Госдумы соблюдать парламентские традиции
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что необходимы преемственность и соблюдение парламентских традиций. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:20
2021-10-12T15:20
2021-10-12T15:30
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что необходимы преемственность и соблюдение парламентских традиций."При этом немало вновь избранных депутатов уже не первый созыв в Госдуме. И это очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций. Преемственность безусловно должна быть. Эти традиции, как известно, хранятся не в кабинетах, не в залах заседаний, а людьми, которые создавали и преумножали эти традиции", - заявил Путин.
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
Материал дополняется
15:20 12.10.2021 (обновлено: 15:30 12.10.2021)
Путин призвал депутатов Госдумы соблюдать парламентские традиции
Путин на встрече с депутатами: нужны преемственность и соблюдение парламентских традиций