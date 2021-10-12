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Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову - РИА Новости, 12.10.2021
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову
Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:47
2021-10-12T13:07
политика
единая россия
госдума рф
ольга казакова
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция в РФ на 2021 год составит 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%."Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна", - сказал Песков журналистам во вторник.
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политика, единая россия, госдума рф, ольга казакова, экономика, дмитрий песков, россия
12:47 12.10.2021 (обновлено: 13:07 12.10.2021)
 
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову

Комитета Госдумы по просвещению возглавила Ольга Казакова из "Единой России"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция в РФ на 2021 год составит 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%.
"Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна", - сказал Песков журналистам во вторник.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:25
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФОльга КазаковаЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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