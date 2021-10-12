https://ria.ru/20211012/gosduma-1754178186.html
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову - РИА Новости, 12.10.2021
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову
Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:47
2021-10-12T12:47
2021-10-12T13:07
политика
единая россия
госдума рф
ольга казакова
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6339634b5167b47da1a7c837fc2c8585.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция в РФ на 2021 год составит 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%."Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна", - сказал Песков журналистам во вторник.
https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f6f7d1215e5a2da43b8fdc16c359f220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, ольга казакова, экономика, дмитрий песков, россия
12:47 12.10.2021 (обновлено: 13:07 12.10.2021)
Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову
Комитета Госдумы по просвещению возглавила Ольга Казакова из "Единой России"