https://ria.ru/20211012/gosduma-1754178186.html

Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову

Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову - РИА Новости, 12.10.2021

Главой комитета Госдумы по просвещению избрали Ольгу Казакову

Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:47

2021-10-12T12:47

2021-10-12T13:07

политика

единая россия

госдума рф

ольга казакова

экономика

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6339634b5167b47da1a7c837fc2c8585.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция в РФ на 2021 год составит 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%."Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна", - сказал Песков журналистам во вторник.

https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, ольга казакова, экономика, дмитрий песков, россия