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Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству
Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству - РИА Новости, 12.10.2021
Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству
Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:37
2021-10-12T12:37
2021-10-12T12:37
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Крашенинников возглавлял комитеты по законодательству начиная с Госдумы V созыва, в том числе был председателем комитета по госстроительству и законодательству в ГД VII созыва.
https://ria.ru/20211012/gosduma-1754174322.html
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политика, единая россия, госдума рф
Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству
Крашенинникова избрали главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству