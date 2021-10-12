https://ria.ru/20211012/gosduma-1754174947.html

Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству

Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству - РИА Новости, 12.10.2021

Крашенинников возглавил комитет Госдумы по госстроительству

Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:37

2021-10-12T12:37

2021-10-12T12:37

политика

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госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Крашенинников возглавлял комитеты по законодательству начиная с Госдумы V созыва, в том числе был председателем комитета по госстроительству и законодательству в ГД VII созыва.

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754174322.html

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политика, единая россия, госдума рф