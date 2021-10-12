https://ria.ru/20211012/georgieva-1754127039.html

Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами

Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами - РИА Новости, 12.10.2021

Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами

Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T05:30

2021-10-12T05:30

2021-10-12T10:11

китай

всемирный банк

мвф

кристалина георгиева

doing business

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами."Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ", — говорится в заявлении МВФ.При этом в фонде обязались рассмотреть "возможные дополнительные шаги" по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри организации.Георгиеву подозревают в том, что, будучи исполнительным директором Всемирного банка, она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в подготовку рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверку инициировали по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. В конце сентября несколько американских сенаторов потребовали от президента США Джо Байдена привлечь Георгиеву к ответственности. Сама директор-распорядитель МВФ публично отрицала все предъявленные ей обвинения.

https://ria.ru/20210928/otvetstvennost-1752099445.html

китай

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китай, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, doing business