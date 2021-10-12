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Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами
Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами - РИА Новости, 12.10.2021
Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами
Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T05:30
2021-10-12T10:11
китай
всемирный банк
мвф
кристалина георгиева
doing business
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами."Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ", — говорится в заявлении МВФ.При этом в фонде обязались рассмотреть "возможные дополнительные шаги" по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри организации.Георгиеву подозревают в том, что, будучи исполнительным директором Всемирного банка, она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в подготовку рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверку инициировали по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. В конце сентября несколько американских сенаторов потребовали от президента США Джо Байдена привлечь Георгиеву к ответственности. Сама директор-распорядитель МВФ публично отрицала все предъявленные ей обвинения.
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китай, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, doing business
05:30 12.10.2021 (обновлено: 10:11 12.10.2021)
 
Совет МВФ выразил доверие главе фонда на фоне скандала с рейтингами

Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой на фоне скандала с рейтингами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора-распорядителя организации Кристалину Георгиеву, оказавшуюся в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами.
"Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ", — говорится в заявлении МВФ.
При этом в фонде обязались рассмотреть "возможные дополнительные шаги" по укреплению стандартов проведения исследований, сбора данных и механизмов ответственности внутри организации.
Георгиеву подозревают в том, что, будучи исполнительным директором Всемирного банка, она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в подготовку рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверку инициировали по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.
В конце сентября несколько американских сенаторов потребовали от президента США Джо Байдена привлечь Георгиеву к ответственности. Сама директор-распорядитель МВФ публично отрицала все предъявленные ей обвинения.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 04:29
В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
 
КитайВсемирный банкМВФКристалина ГеоргиеваDoing Business
 
 
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