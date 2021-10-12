https://ria.ru/20211012/genkonsulstvo-1754221598.html
В Одессе облили краской ворота генконсульства России
В Одессе облили краской ворота генконсульства России - РИА Новости, 12.10.2021
В Одессе облили краской ворота генконсульства России
Неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе, сообщил во вторник медиаресурс "Украинская служба информации". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:54
2021-10-12T15:54
2021-10-12T15:54
в мире
украина
одесса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_90d447d353343935c0fea4372218a77b.jpg
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе, сообщил во вторник медиаресурс "Украинская служба информации"."Мужчина, одетый в черное, бросил пакеты с красной краской в ворота генерального консульства РФ в Одессе. Полиция взяла место происшествия под охрану", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на источники в полиции.Сами же правоохранители не уточняют, о каком именно дипучреждении идет речь, но сообщают, что возбудили уголовное дело и проводят расследование."Полицейские начали производство по факту хулиганских действий у дипломатического учреждения в Одессе. Этой ночью неизвестный облил краской ворота административного здания на Гагаринском плато (на этой улице находится генконсульство РФ - ред.). Сведения по данному факту полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" уголовного кодекса Украины. Лицо, причастное к правонарушению, устанавливается", - говорится в сообщении регионального управления полиции.
https://ria.ru/20211006/odessa-1753334008.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fb30edb93792c4b1221aec18ccd25878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, россия
В Одессе облили краской ворота генконсульства России
Неизвестный облил краской ворота генерального консульства России в Одессе