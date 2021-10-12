https://ria.ru/20211012/genkonsulstvo-1754221598.html

В Одессе облили краской ворота генконсульства России

В Одессе облили краской ворота генконсульства России - РИА Новости, 12.10.2021

В Одессе облили краской ворота генконсульства России

Неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе, сообщил во вторник медиаресурс "Украинская служба информации". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:54

2021-10-12T15:54

2021-10-12T15:54

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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Неизвестный облил краской ворота генерального консульства РФ в Одессе, сообщил во вторник медиаресурс "Украинская служба информации"."Мужчина, одетый в черное, бросил пакеты с красной краской в ворота генерального консульства РФ в Одессе. Полиция взяла место происшествия под охрану", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на источники в полиции.Сами же правоохранители не уточняют, о каком именно дипучреждении идет речь, но сообщают, что возбудили уголовное дело и проводят расследование."Полицейские начали производство по факту хулиганских действий у дипломатического учреждения в Одессе. Этой ночью неизвестный облил краской ворота административного здания на Гагаринском плато (на этой улице находится генконсульство РФ - ред.). Сведения по данному факту полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" уголовного кодекса Украины. Лицо, причастное к правонарушению, устанавливается", - говорится в сообщении регионального управления полиции.

https://ria.ru/20211006/odessa-1753334008.html

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