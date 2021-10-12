https://ria.ru/20211012/gaz-1754131965.html
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека - РИА Новости, 12.10.2021
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека
Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:32
2021-10-12T08:32
2021-10-12T08:32
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в понедельник жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей, на стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила 75-летнюю женщину, а также двух мужчин 49 и 38 лет без признаков жизни, о чем сообщила в полицию."Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью типа "голландка", фитиль которой на момент прибытия соседки горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
https://ria.ru/20210930/gaz-1752489658.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека, ведется проверка