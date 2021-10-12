https://ria.ru/20211012/gaz-1754131965.html

В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека

В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека - РИА Новости, 12.10.2021

В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека

Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:32

2021-10-12T08:32

2021-10-12T08:32

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в понедельник жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей, на стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила 75-летнюю женщину, а также двух мужчин 49 и 38 лет без признаков жизни, о чем сообщила в полицию."Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью типа "голландка", фитиль которой на момент прибытия соседки горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20210930/gaz-1752489658.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)