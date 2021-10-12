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В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека - РИА Новости, 12.10.2021
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека
Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:32
2021-10-12T08:32
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в понедельник жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей, на стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила 75-летнюю женщину, а также двух мужчин 49 и 38 лет без признаков жизни, о чем сообщила в полицию."Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью типа "голландка", фитиль которой на момент прибытия соседки горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:32 12.10.2021
 
В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека

В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека, ведется проверка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Саратовской области, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем в понедельник жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей, на стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила 75-летнюю женщину, а также двух мужчин 49 и 38 лет без признаков жизни, о чем сообщила в полицию.
"Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью типа "голландка", фитиль которой на момент прибытия соседки горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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