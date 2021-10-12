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Наука
https://ria.ru/20211012/galaktika-1754183592.html
Астрономы обнаружили необычный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики
Астрономы обнаружили необычный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики - РИА Новости, 12.10.2021
Астрономы обнаружили необычный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики
Астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP, обнаружили необычный сигнал, исходящий со стороны центра Млечного Пути. Зафиксированные радиоволны... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:00
2021-10-12T15:39
наука
сиднейский университет
космос - риа наука
астрофизика
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP, обнаружили необычный сигнал, исходящий со стороны центра Млечного Пути. Зафиксированные радиоволны не соответствуют ни одному из известных источников и могут, по мнению авторов, указывать на новый класс звездных объектов. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.Исследователи из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции в течение двух лет изучали небо с помощью комплекса радиоинтерферометров ASKAP в Западной Австралии в поисках новых необычных объектов в рамках проекта VAST (Variables and Slow Transients)."Посмотрев в сторону центра Галактики, мы обнаружили ASKAP J173608.2-321635, названный по его координатам. Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным", — приводятся в пресс-релизе Сиднейского университета слова руководителя исследования профессора Тары Мерфи (Tara Murphy) из Сиднейского института астрономии и Школы физики Сиднейского университета.Необычным свойством нового источника была его высокая поляризация — радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени."Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного, — рассказывает первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван (Ziteng Wang). — Сначала мы думали, что это пульсар — очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов".После обнаружения шести радиосигналов в течение девяти месяцев в 2020 году авторы попытались найти объект в видимом свете, но не нашли. Тогда они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке."К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель", — объясняет профессор Мерфи.Пока объяснить природу сигнала, условно названного транзиентным радиоисточником, ученые не смогли."Информация, которая у нас есть, имеет некоторые параллели с другим появляющимся классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре, но есть и отличия", — отмечает еще один автор исследования, профессор Дэвид Каплан (David Kaplan) из Университета Висконсин-Милуоки.Ученые планируют продолжить наблюдения за загадочным объектом и надеются, что новые данные они смогут получить после окончательного ввода в эксплуатацию трансконтинентального радиотелескопа Square Kilometer Array.
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сиднейский университет, космос - риа наука, астрофизика
13:00 12.10.2021 (обновлено: 15:39 12.10.2021)
 

Астрономы обнаружили необычный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики

© Sebastian Zentilomo/University of SydneyХудожественное представление переменного радиосигнала ASKAP J173608.2-321635, исходящего из центра Галактики
Художественное представление переменного радиосигнала ASKAP J173608.2-321635, исходящего из центра Галактики
© Sebastian Zentilomo/University of Sydney
Художественное представление переменного радиосигнала ASKAP J173608.2-321635, исходящего из центра Галактики
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP, обнаружили необычный сигнал, исходящий со стороны центра Млечного Пути. Зафиксированные радиоволны не соответствуют ни одному из известных источников и могут, по мнению авторов, указывать на новый класс звездных объектов. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.
Исследователи из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции в течение двух лет изучали небо с помощью комплекса радиоинтерферометров ASKAP в Западной Австралии в поисках новых необычных объектов в рамках проекта VAST (Variables and Slow Transients).
"Посмотрев в сторону центра Галактики, мы обнаружили ASKAP J173608.2-321635, названный по его координатам. Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным", — приводятся в пресс-релизе Сиднейского университета слова руководителя исследования профессора Тары Мерфи (Tara Murphy) из Сиднейского института астрономии и Школы физики Сиднейского университета.
Необычным свойством нового источника была его высокая поляризация — радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени.
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"Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного, — рассказывает первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван (Ziteng Wang). — Сначала мы думали, что это пульсар — очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов".
После обнаружения шести радиосигналов в течение девяти месяцев в 2020 году авторы попытались найти объект в видимом свете, но не нашли. Тогда они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.
"К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель", — объясняет профессор Мерфи.
Пока объяснить природу сигнала, условно названного транзиентным радиоисточником, ученые не смогли.
"Информация, которая у нас есть, имеет некоторые параллели с другим появляющимся классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре, но есть и отличия", — отмечает еще один автор исследования, профессор Дэвид Каплан (David Kaplan) из Университета Висконсин-Милуоки.
Ученые планируют продолжить наблюдения за загадочным объектом и надеются, что новые данные они смогут получить после окончательного ввода в эксплуатацию трансконтинентального радиотелескопа Square Kilometer Array.
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