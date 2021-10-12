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В Москве прошел Первый Форум регионов "Развитие туристской инфраструктуры"

В Москве прошел Первый Форум регионов "Развитие туристской инфраструктуры" - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве прошел Первый Форум регионов "Развитие туристской инфраструктуры"

в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства ПИР ЭКСПО 2021 впервые прошел Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:02

2021-10-12T17:02

2021-10-12T17:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 окт – Пресс-служба ООО "ПИР ЭКСПО", 2021. В Москве 5-8 октября в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства ПИР ЭКСПО 2021 впервые прошел Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры".Мероприятие собрало более 700 участников. Впервые на одной дискуссионной площадке в рамках ПИР ЭКСПО в обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители гостиничного бизнеса (отельеры, инвесторы, девелоперы).В форуме приняли участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Корпорации Туризм РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, делегации из более чем 40 регионов России, включая представителей региональной власти – губернаторов, министров по туризму, экономике, культуре, представителей бизнеса, инвесторов, девелоперов, отельеров и рестораторов, представителей банковского сектора.Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой федерального уровня для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества.На форуме обсуждались вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, перспективы инвестиций в различные виды объектов туристской инфраструктуры и многое другое.Генеральным спонсором Форума и выставки ПИР ЭКСПО выступил Сбер. При участии его экспертов в рамках Форума регионов России прошли сессии Инвестиционного форума "HoReCa Investment Days", "Мастер-планирование как основа развития территорий и инструмент привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры", "Роль Big data в развитии туристской инфраструктуры". Участники Форума и ключевые игроки гостиничного рынка (AZIMUT Hotels Company, Accor, Interstate Hotels & Resorts, Cosmos Hotel Group, УК "ГОСТ Отель Менеджмент", Cronwell Hospitality Group, УК "Альянс Отель Менеджмент" и др.) обсудили перспективы и привлекательность инвестирования в апарт-отели и сервисные апартаменты, малые средства размещения и рекреационные комплексы, объекты размещения в исторических зданиях и усадьбах.На Форуме был подписан ряд ключевых соглашений о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма. В частности, АО "ТЕРРА ТЕХ", дочерняя компания холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "РОСКОСМОС") и ООО "ЛАБТИ" заключили соглашение о сотрудничестве в области комплексного развития территорий и мастер-планирования с использованием передовых космических наработок. В рамках сотрудничества для регионов будут созданы совместные продукты в мастер-планировании на основе больших космических данных "ТЕРРА ТЕХ" и градостроительного подхода и анализа консорциума "ЛАБТИ".Также ведущая мировая гостиничная группа "Аккор" и консалтинговая компания "КБ Стрелка" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и городского развития. Подписание документа состоялось 6 октября.Компании планируют сотрудничать при реализации проектов в сфере индустрии гостеприимства в России и странах СНГ. Компании договорились о совместной проработке и формировании стратегий размещения объектов гостеприимства, разработке мастер-планов, технико-экономических обоснований, проведении маркетинговых исследований и архитектурных концепций объектов гостиничной инфраструктуры.В рамках Форума также прошла межотраслевая сессия "Туризм и гастрономия: российская региональная кухня в туристской инфраструктуре". Представители российских регионов в рамках самой масштабной по составу спикеров сессии (более 40 экспертов) говорили о важной роли региональной кухни и гастрономических специалитетов регионов России в развитии внутреннего и въездного туризма, о вопросах формирования гастрономических туристических продуктов и производства продуктов для HoReCa.Завершилась сессия гала-ужином, на котором представители четырех регионов России (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мурманская область, Республика Алтай, Казань) организовали свои "Посольства гостеприимства", где в неповторимой авторской подаче презентовали свои национальные продукты и блюда на их основе, сопроводив угощение гостей познавательным экскурсом в историю и культуру национальных кухонь.Всего на протяжении четырех дней с 05 по 08 октября на выставке ПИР ЭКСПО, в рамках которой состоялся Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры", действовала 21 площадка деловых мероприятий, на которых состоялось более 250 конференций, круглых столов, панельных дискуссий, семинаров и мастер-классов.В экспозиции выставки приняли участие более 500 производителей и поставщиков оборудования, расходных материалов и услуг для HoReСa, а информационными партнерами мероприятия стали ведущие общественно-политические, деловые и отраслевые СМИ России, такие как МИА "Россия Сегодня", газета "Вечерняя Москва", ИД "Аргументы Недели", РИАМО, "Федерал Пресс" и другие."Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" является единственным крупным деловым мероприятием федерального уровня, сумевшим собрать на одной площадке представителей всех федеральных ведомств, в чьи задачи входит развитие туризма. Мы организовали коммуникационную деловую площадку для открытого и конструктивного диалога между властью и бизнесом по самым актуальным вопросам количественного и качественного развития гостиничного рынка.И по результатам Форума, по тому интересу, который он вызвал у федеральных и региональных чиновников, а также у отельеров и девелоперов, мы можем точно сказать, что такая площадка востребована, полезна и может стать ежегодным деловым событием для подведения итогов, обсуждения и решения проблем и определения дальнейших шагов по развитию туристской инфраструктуры", – отметил Станислав Муханов руководитель Организационного комитета Форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" и исполнительный директор ПИР ЭКСПО.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы