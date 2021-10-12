https://ria.ru/20211012/fabrikatsiya-1754285674.html

Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него

Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него - РИА Новости, 12.10.2021

Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после судебного заседания по избранию ему меры пресечения в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:13

2021-10-12T21:13

2021-10-12T22:19

в мире

украина

киев

виктор медведчук

луганская народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

иван баканов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743653552_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_6135b84c4b2648d024e05e1cb324dbec.jpg

КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после судебного заседания по избранию ему меры пресечения в деле о поставках угля из ДНР и ЛНР заявил, что украинская власть пытается уничтожить оппозицию и занимается незаконной фабрикацией дела против него.Во вторник вечером Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей и отправил его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря."В данном случае имеет место незаконное преследование и фабрикация очередного уголовного дела по отношению ко мне. Делает это все власть. Делает целенаправленно, как борьба с целью уничтожения оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь", - заявил Медведчук после судебного заседания.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Адвокаты политика просили суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме.

https://ria.ru/20211012/anekdot-1754123455.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведчук после решения суда о его домашнем аресте Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно. 2021-10-12T21:13 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, виктор медведчук, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов