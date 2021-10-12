https://ria.ru/20211012/fabrikatsiya-1754285674.html
Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него
Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него - РИА Новости, 12.10.2021
Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после судебного заседания по избранию ему меры пресечения в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:13
2021-10-12T21:13
2021-10-12T22:19
в мире
украина
киев
виктор медведчук
луганская народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после судебного заседания по избранию ему меры пресечения в деле о поставках угля из ДНР и ЛНР заявил, что украинская власть пытается уничтожить оппозицию и занимается незаконной фабрикацией дела против него.Во вторник вечером Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей и отправил его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря."В данном случае имеет место незаконное преследование и фабрикация очередного уголовного дела по отношению ко мне. Делает это все власть. Делает целенаправленно, как борьба с целью уничтожения оппозиции и меня как одного из представителей оппозиции, одного из представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь", - заявил Медведчук после судебного заседания.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Адвокаты политика просили суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме.
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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте
Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно.
2021-10-12T21:13
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов
21:13 12.10.2021 (обновлено: 22:19 12.10.2021)
Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него
Медведчук обвинил власти Украины в фабрикации дела против него, чтобы уничтожить оппозицию