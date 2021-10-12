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Запад может уступить Украину России
Запад уступит Украину России, считает киевский политолог - РИА Новости, 12.10.2021
Запад может уступить Украину России
Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Россия и США могут договориться об уходе Запада с Украины. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:00
2021-10-12T17:42
политика
сша
руслан бортник
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Россия и США могут договориться об уходе Запада с Украины.По его мнению, это может произойти без формально озвученных соглашений.Политолог предположил, что одновременно в стране начнут восстанавливать российскую банковскую систему и вернут энергетические компании — "Газпром" и сети заправочных станций.Экономическое присутствие России приведет к тому, что на Украине сформируется другой парламент, который захочет остановить войну в Донбассе путем реализации Минских соглашений, считает эксперт.Как утверждает Бортник, все это будут гарантировать Москве западные партнеры взамен на уступки. США критически важна позиция России не только по Китаю, но и по другим вопросам глобальной политики, подытожил он.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские государственные деятели всячески затягивают реализацию этого плана и выдвигают противоречащие ему идеи.
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политика, сша, руслан бортник, россия
16:00 12.10.2021 (обновлено: 17:42 12.10.2021)
 
Запад уступит Украину России, считает киевский политолог

Киевский политолог Бортник предрек эвакуацию Запада с Украины и возвращение России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание МИД Украины с национальным флагом и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИД Украины с национальным флагом и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Россия и США могут договориться об уходе Запада с Украины.
По его мнению, это может произойти без формально озвученных соглашений.

"Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Политолог предположил, что одновременно в стране начнут восстанавливать российскую банковскую систему и вернут энергетические компании — "Газпром" и сети заправочных станций.
Экономическое присутствие России приведет к тому, что на Украине сформируется другой парламент, который захочет остановить войну в Донбассе путем реализации Минских соглашений, считает эксперт.
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Как утверждает Бортник, все это будут гарантировать Москве западные партнеры взамен на уступки. США критически важна позиция России не только по Китаю, но и по другим вопросам глобальной политики, подытожил он.
Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские государственные деятели всячески затягивают реализацию этого плана и выдвигают противоречащие ему идеи.
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