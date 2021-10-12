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Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ
Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ - РИА Новости, 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ
Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ, об этом сообщается... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:49
2021-10-12T19:52
экономика
e.on
в мире
природный газ
германия
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ, об этом сообщается на сайте компании."К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить природный газ", - говорится на сайте корпорации.Издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании сообщает, что E.ON действительно временно приостановила работу с новыми клиентами по газовым контрактам, но продолжает выполнять уже существующие. "Поставки гарантированы в любое время", - цитирует издание представителя E.ON.
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экономика, e.on , в мире, природный газ, германия
19:49 12.10.2021 (обновлено: 19:52 12.10.2021)
 
Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ

Немецкий энергоконцерн E.ON приостановил заключение контрактов из-за высоких цен на газ

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Matthias Rietschel
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ, об этом сообщается на сайте компании.
"К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить природный газ", - говорится на сайте корпорации.
Издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании сообщает, что E.ON действительно временно приостановила работу с новыми клиентами по газовым контрактам, но продолжает выполнять уже существующие. "Поставки гарантированы в любое время", - цитирует издание представителя E.ON.
 
ЭкономикаE.ONВ миреПриродный газГермания
 
 
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