https://ria.ru/20211012/energokontsern-1754274485.html

Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ

Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ - РИА Новости, 12.10.2021

Немецкий энергоконцерн приостановил заключение контрактов из-за цен на газ

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ, об этом сообщается... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:49

2021-10-12T19:49

2021-10-12T19:52

экономика

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германия

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ, об этом сообщается на сайте компании."К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить природный газ", - говорится на сайте корпорации.Издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании сообщает, что E.ON действительно временно приостановила работу с новыми клиентами по газовым контрактам, но продолжает выполнять уже существующие. "Поставки гарантированы в любое время", - цитирует издание представителя E.ON.

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экономика, e.on , в мире, природный газ, германия