https://ria.ru/20211012/ekomarshrut-1754172819.html

Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок

Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок - РИА Новости, 12.10.2021

Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок

Семь экомаршрутов для осенних прогулок составили для жителей в Москве, по дороге разместили информационные стенды о флоре и фауне природных территорий,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:29

2021-10-12T12:29

2021-10-12T15:03

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Семь экомаршрутов для осенних прогулок составили для жителей в Москве, по дороге разместили информационные стенды о флоре и фауне природных территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Составили семь экомаршрутов для осенних прогулок. Информационные стенды по дороге расскажут о животных и растениях природных парков",- говорится в сообщении.Первый адрес - природно-исторический парк "Битцевский лес" – Новоясеневский тупик, дом 1, стр.2, у начала тропы расположены вольеры с животными.Второй экомаршрут проходит вдоль левого берега реки Битцы, там жители смогут ознакомиться с экосистемой рек.А в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" для малышей есть поляна с ростомерами, изображающими зверей и птиц в натуральную величину.В Серебряном бору на улице Таманской дом 35, к.2. оборудована смотровая площадка, а у озера Бездонного для детей есть игровая площадка.Еще один экомаршрут располагается в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" – там можно встретить белку, горностая, ласку.А в природно-историческом парке "Тушинский" обитают птицы дубоносы и зайцы-русаки.

https://realty.ria.ru/20211011/vodoemy-1753950790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы