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Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок
Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок - РИА Новости, 12.10.2021
Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок
Семь экомаршрутов для осенних прогулок составили для жителей в Москве, по дороге разместили информационные стенды о флоре и фауне природных территорий,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:29
2021-10-12T15:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Семь экомаршрутов для осенних прогулок составили для жителей в Москве, по дороге разместили информационные стенды о флоре и фауне природных территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Составили семь экомаршрутов для осенних прогулок. Информационные стенды по дороге расскажут о животных и растениях природных парков",- говорится в сообщении.Первый адрес - природно-исторический парк "Битцевский лес" – Новоясеневский тупик, дом 1, стр.2, у начала тропы расположены вольеры с животными.Второй экомаршрут проходит вдоль левого берега реки Битцы, там жители смогут ознакомиться с экосистемой рек.А в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" для малышей есть поляна с ростомерами, изображающими зверей и птиц в натуральную величину.В Серебряном бору на улице Таманской дом 35, к.2. оборудована смотровая площадка, а у озера Бездонного для детей есть игровая площадка.Еще один экомаршрут располагается в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" – там можно встретить белку, горностая, ласку.А в природно-историческом парке "Тушинский" обитают птицы дубоносы и зайцы-русаки.
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москва, городское хозяйство москвы
12:29 12.10.2021 (обновлено: 15:03 12.10.2021)
 

Для жителей Москвы составили семь экомаршрутов для осенних прогулок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСкворечник на дереве на территории природно-исторического парка "Битцевский лес" в Москве
Скворечник на дереве на территории природно-исторического парка Битцевский лес в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Семь экомаршрутов для осенних прогулок составили для жителей в Москве, по дороге разместили информационные стенды о флоре и фауне природных территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Составили семь экомаршрутов для осенних прогулок. Информационные стенды по дороге расскажут о животных и растениях природных парков",- говорится в сообщении.
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Первый адрес - природно-исторический парк "Битцевский лес" – Новоясеневский тупик, дом 1, стр.2, у начала тропы расположены вольеры с животными.
Второй экомаршрут проходит вдоль левого берега реки Битцы, там жители смогут ознакомиться с экосистемой рек.
А в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" для малышей есть поляна с ростомерами, изображающими зверей и птиц в натуральную величину.
В Серебряном бору на улице Таманской дом 35, к.2. оборудована смотровая площадка, а у озера Бездонного для детей есть игровая площадка.
Еще один экомаршрут располагается в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" – там можно встретить белку, горностая, ласку.
А в природно-историческом парке "Тушинский" обитают птицы дубоносы и зайцы-русаки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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