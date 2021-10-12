https://ria.ru/20211012/ekologiya-1754230558.html
Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России
Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России - РИА Новости, 12.10.2021
Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России
Экологическая революция должна произойти в России благодаря законодательным инициативам правительства и реформе обращения с отходами, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:31
2021-10-12T16:31
2021-10-12T16:32
общество
виктория абрамченко
россия
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ИСТРА, 12 окт - РИА Новости. Экологическая революция должна произойти в России благодаря законодательным инициативам правительства и реформе обращения с отходами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме во вторник."У нас сейчас в работе с министерством природных ресурсов три очень тяжелых законопроекта. Тяжелых, потому что бизнес сопротивляется тем нормам, которые государство вкладывает в регулирование... В случае их принятия, коллеги, у нас будет ситуация в стране "до и после": до этого регулирования и после него. Это действительно будет такая экологическая революция", - сказала Абрамченко.Как пояснила вице-премьер, в работе находятся законопроекты, которые обязывают владельцев бизнеса брать на себя ликвидацию предприятий после завершения их работы. Также идет работа над законом о регулировании вторичных отходов и запуске 100% расширенной ответственности производителя за утилизацию упаковки.
https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html
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общество, виктория абрамченко, россия
16:31 12.10.2021 (обновлено: 16:32 12.10.2021)
Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России
Вице-премьер Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России