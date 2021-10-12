https://ria.ru/20211012/ekologiya-1754230558.html

Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России

Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России - РИА Новости, 12.10.2021

Абрамченко пообещала "экологическую революцию" в России

Экологическая революция должна произойти в России благодаря законодательным инициативам правительства и реформе обращения с отходами, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:32

общество

виктория абрамченко

россия

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ИСТРА, 12 окт - РИА Новости. Экологическая революция должна произойти в России благодаря законодательным инициативам правительства и реформе обращения с отходами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме во вторник."У нас сейчас в работе с министерством природных ресурсов три очень тяжелых законопроекта. Тяжелых, потому что бизнес сопротивляется тем нормам, которые государство вкладывает в регулирование... В случае их принятия, коллеги, у нас будет ситуация в стране "до и после": до этого регулирования и после него. Это действительно будет такая экологическая революция", - сказала Абрамченко.Как пояснила вице-премьер, в работе находятся законопроекты, которые обязывают владельцев бизнеса брать на себя ликвидацию предприятий после завершения их работы. Также идет работа над законом о регулировании вторичных отходов и запуске 100% расширенной ответственности производителя за утилизацию упаковки.

https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html

россия

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общество, виктория абрамченко, россия