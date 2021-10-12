https://ria.ru/20211012/ekologiya-1754139479.html
Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем
Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем - РИА Новости, 12.10.2021
Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем
Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:49
2021-10-12T09:49
2021-10-12T09:49
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов", - сказал Путин на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Он добавил, что Россия вносит весомый вклад в решение глобальных экологических и климатических проблем благодаря поглощающей способности лесов на своей территории.
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в мире, оон, владимир путин, россия
Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем
Путин заявил о весомом вкладе России в решение глобальных экологических проблем