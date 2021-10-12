https://ria.ru/20211012/ekologiya-1754139479.html

Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем

Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем - РИА Новости, 12.10.2021

Путин заявил о весомом вкладе России в решение экологических проблем

Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:49

2021-10-12T09:49

2021-10-12T09:49

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов", - сказал Путин на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Он добавил, что Россия вносит весомый вклад в решение глобальных экологических и климатических проблем благодаря поглощающей способности лесов на своей территории.

https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html

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2021

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в мире, оон, владимир путин, россия