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Россиянам объяснили, когда следует бежать к врачу после COVID-19
Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Россиянам объяснили, когда следует бежать к врачу после COVID-19
После перенесенного COVID-19 могут возникать проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:08
2021-10-12T02:08
2021-10-12T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
александр карабиненко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После перенесенного COVID-19 могут возникать проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.Коронавирусная инфекция может наносить такой ущерб легким, который не проходит бесследно даже после выздоровления. В результате организм может недополучать кислород, и это скажется на частоте и глубине дыхания, отметил врач.Подобный механизм саморегуляции обычно помогает избежать нехватки кислорода в тканях. Пока организм, и прежде всего мозг, получает этот элемент в достаточном количестве, опасности нет, считает пульмонолог. Но важно контролировать ситуацию."Есть простой прибор – пульсоксиметр, он определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания", – предупредил врач.Если показания пульсоксиметра внушают тревогу, необходимо обратиться к врачу, только он сможет назначить лечение, продолжил Александр Карабиненко. В частности, специалист индивидуально подберет пациенту упражнения для определенных групп мышц. Ведь проблемы с дыханием могут быть вызваны разными причинами. Кому-то не удается полноценно вдохнуть, а кому-то – выдохнуть из-за бронхоспазма, то есть сужения просвета бронхов, вызванного COVID-19."У одних остается длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры", – рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
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общество, коронавирус covid-19, александр карабиненко
Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
Врач Карабиненко посоветовал следить за дыханием после COVID-19 с помощью пульсоксиметра
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
После перенесенного COVID-19 могут возникать проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом, объяснил в интервью радио Sputnik
пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко
.
Коронавирусная инфекция может наносить такой ущерб легким, который не проходит бесследно даже после выздоровления. В результате организм может недополучать кислород, и это скажется на частоте и глубине дыхания, отметил врач.
"Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности", – пояснил Александр Карабиненко.
Подобный механизм саморегуляции обычно помогает избежать нехватки кислорода в тканях. Пока организм, и прежде всего мозг, получает этот элемент в достаточном количестве, опасности нет, считает пульмонолог. Но важно контролировать ситуацию.
"Есть простой прибор – пульсоксиметр, он определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания", – предупредил врач.
Если показания пульсоксиметра внушают тревогу, необходимо обратиться к врачу, только он сможет назначить лечение, продолжил Александр Карабиненко. В частности, специалист индивидуально подберет пациенту упражнения для определенных групп мышц. Ведь проблемы с дыханием могут быть вызваны разными причинами. Кому-то не удается полноценно вдохнуть, а кому-то – выдохнуть из-за бронхоспазма, то есть сужения просвета бронхов, вызванного COVID-19.
"У одних остается длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры", – рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.