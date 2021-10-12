https://ria.ru/20211012/dykhanie-1754120721.html

Россиянам объяснили, когда следует бежать к врачу после COVID-19

Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Россиянам объяснили, когда следует бежать к врачу после COVID-19

После перенесенного COVID-19 могут возникать проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T02:08

2021-10-12T02:08

2021-10-12T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

александр карабиненко

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После перенесенного COVID-19 могут возникать проблемы с дыханием. Как восстановить снабжение организма кислородом, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.Коронавирусная инфекция может наносить такой ущерб легким, который не проходит бесследно даже после выздоровления. В результате организм может недополучать кислород, и это скажется на частоте и глубине дыхания, отметил врач.Подобный механизм саморегуляции обычно помогает избежать нехватки кислорода в тканях. Пока организм, и прежде всего мозг, получает этот элемент в достаточном количестве, опасности нет, считает пульмонолог. Но важно контролировать ситуацию."Есть простой прибор – пульсоксиметр, он определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры для улучшения дыхания", – предупредил врач.Если показания пульсоксиметра внушают тревогу, необходимо обратиться к врачу, только он сможет назначить лечение, продолжил Александр Карабиненко. В частности, специалист индивидуально подберет пациенту упражнения для определенных групп мышц. Ведь проблемы с дыханием могут быть вызваны разными причинами. Кому-то не удается полноценно вдохнуть, а кому-то – выдохнуть из-за бронхоспазма, то есть сужения просвета бронхов, вызванного COVID-19."У одних остается длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры", – рассказал Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211005/dykhanie-1753092661.html

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общество, коронавирус covid-19, александр карабиненко