https://ria.ru/20211012/dtp-1754196838.html

На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку

На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 12.10.2021

На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:00

2021-10-12T14:00

2021-10-12T14:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, на набережной проходят киносъемки."Спасатели обеспечивают безопасность", - сказал собеседник агентства.Позднее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы опровергли сообщение, объяснив, что автомобиль оказался в реке в ходе съемок фильма.

https://ria.ru/20211012/spasenie-1754145051.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва