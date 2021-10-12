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На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку
На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку - РИА Новости, 12.10.2021
На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:00
2021-10-12T14:00
2021-10-12T14:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, на набережной проходят киносъемки."Спасатели обеспечивают безопасность", - сказал собеседник агентства.Позднее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы опровергли сообщение, объяснив, что автомобиль оказался в реке в ходе съемок фильма.
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происшествия, москва
14:00 12.10.2021 (обновлено: 14:48 12.10.2021)
На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку
На набережной Тараса Шевченко в Москве автомобиль упал в реку