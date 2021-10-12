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https://ria.ru/20211012/donbass-1754236219.html
В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу
В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу - РИА Новости, 12.10.2021
В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник так и РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:55
2021-10-12T16:55
в мире
украина
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
мид днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник так и не удалось перейти к предметной работе над "дорожной картой" по урегулированию конфликта из-за постоянных попыток Киева уйти от дискуссии.Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы."На сегодняшнем заседании координатор ОБСЕ предоставила обновленный документ по "дорожной карте", но предметная работа не состоялась, так как представители украинской стороны постоянно искали поводы, чтобы уйти от дискуссии по существу", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.По ее словам, на заседании политической подгруппы координатор от ОБСЕ поддержала предложение Донецка и Луганска перейти к последовательному обсуждению положений документа. Однако представители Киева "пустилась в философские рассуждения о сущности минских соглашений, "количестве окошек в онлайн-конференции", составе делегаций, субъектности участников и о других процедурно-технических вопросах, не имеющих непосредственного отношения к целям переговоров в политической группе"."Таким образом, уже даже новому посреднику ОБСЕ очевидно, что именно украинская сторона несет полную ответственность за препятствование подготовке единого проекта "дорожной карты" в соответствии с поручением контактной группы, а также в целом за саботаж мирного урегулирования в Донбассе", - заявила Михайлова.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210928/donbass-1752198068.html
https://ria.ru/20211011/otvetsvennost-1754047982.html
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в мире, украина, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, мид днр, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
16:55 12.10.2021
 
В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу

МИД ДНР: позиция Киева не позволила начать работу над планом по урегулированию в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник так и не удалось перейти к предметной работе над "дорожной картой" по урегулированию конфликта из-за постоянных попыток Киева уйти от дискуссии.
Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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Донецк предложил Раде и парламентам ДНР и ЛНР принять план по Донбассу
"На сегодняшнем заседании координатор ОБСЕ предоставила обновленный документ по "дорожной карте", но предметная работа не состоялась, так как представители украинской стороны постоянно искали поводы, чтобы уйти от дискуссии по существу", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, на заседании политической подгруппы координатор от ОБСЕ поддержала предложение Донецка и Луганска перейти к последовательному обсуждению положений документа. Однако представители Киева "пустилась в философские рассуждения о сущности минских соглашений, "количестве окошек в онлайн-конференции", составе делегаций, субъектности участников и о других процедурно-технических вопросах, не имеющих непосредственного отношения к целям переговоров в политической группе".
"Таким образом, уже даже новому посреднику ОБСЕ очевидно, что именно украинская сторона несет полную ответственность за препятствование подготовке единого проекта "дорожной карты" в соответствии с поручением контактной группы, а также в целом за саботаж мирного урегулирования в Донбассе", - заявила Михайлова.
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:05
В ЛНР обвинили Киев в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреУкраинаЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассМИД ДНРСитуация в ДНР и ЛНРАлексей Арестович
 
 
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