В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу
МИД ДНР: позиция Киева не позволила начать работу над планом по урегулированию в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что на заседании во вторник так и не удалось перейти к предметной работе над "дорожной картой" по урегулированию конфликта из-за постоянных попыток Киева уйти от дискуссии.
Во вторник проходят переговоры рабочих подгрупп по Донбассу. На среду запланирована видеоконференция контактной группы.
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"На сегодняшнем заседании координатор ОБСЕ предоставила обновленный документ по "дорожной карте", но предметная работа не состоялась, так как представители украинской стороны постоянно искали поводы, чтобы уйти от дискуссии по существу", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, на заседании политической подгруппы координатор от ОБСЕ поддержала предложение Донецка и Луганска перейти к последовательному обсуждению положений документа. Однако представители Киева "пустилась в философские рассуждения о сущности минских соглашений, "количестве окошек в онлайн-конференции", составе делегаций, субъектности участников и о других процедурно-технических вопросах, не имеющих непосредственного отношения к целям переговоров в политической группе".
"Таким образом, уже даже новому посреднику ОБСЕ очевидно, что именно украинская сторона несет полную ответственность за препятствование подготовке единого проекта "дорожной карты" в соответствии с поручением контактной группы, а также в целом за саботаж мирного урегулирования в Донбассе", - заявила Михайлова.
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Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.