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В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 12.10.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:16
2021-10-12T11:16
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:16 12.10.2021
 
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР в СЦКК заявил об обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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