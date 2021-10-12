https://ria.ru/20211012/donbass-1754155086.html
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 12.10.2021
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:16
2021-10-12T11:16
2021-10-12T11:16
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
Представитель ДНР в СЦКК заявил об обстреле со стороны украинских силовиков