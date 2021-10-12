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Турпоток в Доминикану побил исторический рекорд
Турпоток в Доминикану побил исторический рекорд - РИА Новости, 12.10.2021
Турпоток в Доминикану побил исторический рекорд
В сентябре в Доминикане побывало самое больше количество путешественников за всю историю туризма в стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:54
2021-10-12T18:54
2021-10-12T18:54
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сентябре в Доминикане побывало самое больше количество путешественников за всю историю туризма в стране, сообщает АТОР.В первый месяц осени популярная карибская страна приняла больше 365 тысяч путешественников из 43 стран, что на 12 процентов превысило показатели допандемийного 2019 года.За период с января по август Доминикану посетили 9582 путешественника из России. В ближайшие месяцы ожидается значительное увеличение турпотока, отмечают компании. Республика уже лидирует в бронированиях на новогодние праздники, а рейсы на ближайшие даты загружены на 100 процентов.По словам министра туризма республики Давида Кольядо, к концу декабря власти рассчитывают принять 4,8 миллиона иностранных туристов.
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Турпоток в Доминикану побил исторический рекорд
В сентябре Доминикану посетило рекордное количество туристов за всю историю