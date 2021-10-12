https://ria.ru/20211012/dolschiki-1754292309.html

На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир

На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир - РИА Новости, 12.10.2021

На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир

Обманутые дольщики Кубани с начала текущего года получили ключи от 5,2 тысячи квартир, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T22:47

2021-10-12T22:47

2021-10-12T22:47

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

жилье

фонд защиты прав дольщиков

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Обманутые дольщики Кубани с начала текущего года получили ключи от 5,2 тысячи квартир, сообщает администрация региона."В общей сложности с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект – 5,2 тысячи квартир обманутых дольщиков, чьи права удалось восстановить. Это такие знаковые долгострои как ЖК "Резиденция", ЖК "Свобода", 2 очередь ЖК "Авиатор" и другие", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона пояснил, что есть три механизма достройки домов. "Объекты завершают с помощью инвесторов либо застройщиков, а в случае, если нет инвестпривлекательности – за счет федерального и краевого бюджета при участии Фонда защиты прав дольщиков. Такая серьезная комплексная работа помогла ускорить решение по многим домам. Самое главное – люди получают ключи от долгожданного жилья", – добавил Кондратьев.По данным краевых властей, в текущем году в регионе планируется завершить 83 долгостроя - более 13 тысяч квартир.С 2015 года в Краснодарском крае введено уже 273 проблемных объекта площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ключи получили собственники 50 тысяч квартир. Закрыть проблему обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года.Как уточняет ведомство, на ближайшие три года в краевом бюджете заложено 1,7 миллиарда рублей в качестве взноса в фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов рублей федеральных средств на достройку.

https://ria.ru/20211011/poliklinika-1754109628.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, фонд защиты прав дольщиков