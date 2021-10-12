Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211012/dolschiki-1754292309.html
На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир
На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир - РИА Новости, 12.10.2021
На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир
Обманутые дольщики Кубани с начала текущего года получили ключи от 5,2 тысячи квартир, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:47
2021-10-12T22:47
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
фонд защиты прав дольщиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Обманутые дольщики Кубани с начала текущего года получили ключи от 5,2 тысячи квартир, сообщает администрация региона."В общей сложности с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект – 5,2 тысячи квартир обманутых дольщиков, чьи права удалось восстановить. Это такие знаковые долгострои как ЖК "Резиденция", ЖК "Свобода", 2 очередь ЖК "Авиатор" и другие", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона пояснил, что есть три механизма достройки домов. "Объекты завершают с помощью инвесторов либо застройщиков, а в случае, если нет инвестпривлекательности – за счет федерального и краевого бюджета при участии Фонда защиты прав дольщиков. Такая серьезная комплексная работа помогла ускорить решение по многим домам. Самое главное – люди получают ключи от долгожданного жилья", – добавил Кондратьев.По данным краевых властей, в текущем году в регионе планируется завершить 83 долгостроя - более 13 тысяч квартир.С 2015 года в Краснодарском крае введено уже 273 проблемных объекта площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ключи получили собственники 50 тысяч квартир. Закрыть проблему обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года.Как уточняет ведомство, на ближайшие три года в краевом бюджете заложено 1,7 миллиарда рублей в качестве взноса в фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов рублей федеральных средств на достройку.
https://ria.ru/20211011/poliklinika-1754109628.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, фонд защиты прав дольщиков
22:47 12.10.2021
 
На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир

На Кубани обманутые дольщики смогли получить ключи от 5,2 тысяч квартир в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Обманутые дольщики Кубани с начала текущего года получили ключи от 5,2 тысячи квартир, сообщает администрация региона.
"В общей сложности с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект – 5,2 тысячи квартир обманутых дольщиков, чьи права удалось восстановить. Это такие знаковые долгострои как ЖК "Резиденция", ЖК "Свобода", 2 очередь ЖК "Авиатор" и другие", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Больница в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 22:23Краснодарский край
На Кубани до конца 2021 года капитально отремонтируют 19 поликлиник
Глава региона пояснил, что есть три механизма достройки домов. "Объекты завершают с помощью инвесторов либо застройщиков, а в случае, если нет инвестпривлекательности – за счет федерального и краевого бюджета при участии Фонда защиты прав дольщиков. Такая серьезная комплексная работа помогла ускорить решение по многим домам. Самое главное – люди получают ключи от долгожданного жилья", – добавил Кондратьев.
По данным краевых властей, в текущем году в регионе планируется завершить 83 долгостроя - более 13 тысяч квартир.
С 2015 года в Краснодарском крае введено уже 273 проблемных объекта площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ключи получили собственники 50 тысяч квартир. Закрыть проблему обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года.
Как уточняет ведомство, на ближайшие три года в краевом бюджете заложено 1,7 миллиарда рублей в качестве взноса в фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов рублей федеральных средств на достройку.

Другие новости региона читайте здесь>>

 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевЖильеФонд защиты прав дольщиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния