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В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида
В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида - РИА Новости, 12.10.2021
В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида
Прокуратура в Новосибирске возбудила в отношении 35-летнего таксиста, отказавшегося везти девушку-инвалида, административное дело по статье о дискриминации,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:08
2021-10-12T11:08
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске возбудила в отношении 35-летнего таксиста, отказавшегося везти девушку-инвалида, административное дело по статье о дискриминации, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.В сентябре местные СМИ сообщали, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид. Прокуратура провела проверку по этому факту."Прокурорская проверка показала, что 14 сентября иностранный гражданин, осуществляющий по заказам перевозки пассажиров легковым такси, не оказал помощь инвалиду-колясочнику при посадке в автомобиль на улице Лескова, 282. Мужчина отказался оказывать услугу по перевозке легковым такси, нарушив право местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры, а также на реализацию наравне с другими гражданами всех гарантированных в РФ прав (свобод) человека и гражданина", - говорится в сообщении.В этой связи прокуратура возбудила в отношении 35-летнего водителя административное дело по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация) и направила материалы для рассмотрения мировому судье."Мужчина признал свою вину и согласился с постановлением прокуратуры. Рассмотрение дела об административном правонарушении взято в прокуратуре на контроль", - добавили в ведомстве.
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происшествия, новосибирск, россия
11:08 12.10.2021
 
В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида

В Новосибирске прокуратура завела дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости
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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске возбудила в отношении 35-летнего таксиста, отказавшегося везти девушку-инвалида, административное дело по статье о дискриминации, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
В сентябре местные СМИ сообщали, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид. Прокуратура провела проверку по этому факту.
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"Прокурорская проверка показала, что 14 сентября иностранный гражданин, осуществляющий по заказам перевозки пассажиров легковым такси, не оказал помощь инвалиду-колясочнику при посадке в автомобиль на улице Лескова, 282. Мужчина отказался оказывать услугу по перевозке легковым такси, нарушив право местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры, а также на реализацию наравне с другими гражданами всех гарантированных в РФ прав (свобод) человека и гражданина", - говорится в сообщении.
В этой связи прокуратура возбудила в отношении 35-летнего водителя административное дело по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация) и направила материалы для рассмотрения мировому судье.
"Мужчина признал свою вину и согласился с постановлением прокуратуры. Рассмотрение дела об административном правонарушении взято в прокуратуре на контроль", - добавили в ведомстве.
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