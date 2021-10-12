https://ria.ru/20211012/delo-1754153871.html

В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида

В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида - РИА Новости, 12.10.2021

В Новосибирске завели дело после отказа таксиста везти девушку-инвалида

Прокуратура в Новосибирске возбудила в отношении 35-летнего таксиста, отказавшегося везти девушку-инвалида, административное дело по статье о дискриминации,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:08

2021-10-12T11:08

2021-10-12T11:08

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске возбудила в отношении 35-летнего таксиста, отказавшегося везти девушку-инвалида, административное дело по статье о дискриминации, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.В сентябре местные СМИ сообщали, что водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид. Прокуратура провела проверку по этому факту."Прокурорская проверка показала, что 14 сентября иностранный гражданин, осуществляющий по заказам перевозки пассажиров легковым такси, не оказал помощь инвалиду-колясочнику при посадке в автомобиль на улице Лескова, 282. Мужчина отказался оказывать услугу по перевозке легковым такси, нарушив право местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры, а также на реализацию наравне с другими гражданами всех гарантированных в РФ прав (свобод) человека и гражданина", - говорится в сообщении.В этой связи прокуратура возбудила в отношении 35-летнего водителя административное дело по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация) и направила материалы для рассмотрения мировому судье."Мужчина признал свою вину и согласился с постановлением прокуратуры. Рассмотрение дела об административном правонарушении взято в прокуратуре на контроль", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

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происшествия, новосибирск, россия