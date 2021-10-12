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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Поклонники не узнали располневшего Тома Круза
Поклонники не узнали располневшего Тома Круза - РИА Новости, 12.10.2021
Поклонники не узнали располневшего Тома Круза
Голливудский актер Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом, когда вместе с сыном Конором посетил бейсбольный матч на стадионе Оракл-парк в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:10
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том круз
новости культуры
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Голливудский актер Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом, когда вместе с сыном Конором посетил бейсбольный матч на стадионе Оракл-парк в Сан-Франциско, сообщает Entertainment Weekly. По мнению фанатов и ряда СМИ, звезда франшизы "Миссия невыполнима" потолстел или сделал уколы красоты. "Я не верю, что это Том Круз. У него такое полное лицо", "Боже! Поаккуратнее с филлерами", — написали пользователи в твиттере. Отец и сын наблюдали, как команда спортивного клуба "Джайентс" боролась с бейсболистами из "Доджерс" во второй игре серии дивизионов Национальной лиги. В издании отмечают, что актер внимательно следил за матчем, а когда его лицо вывели на большой видеодисплей в середине игры, то он заулыбался и помахал толпе.Спортивная журналистка Эми Гутьеррес, которая была в тот вечер на арене, поинтересовалась у Тома Круза, за кого он болеет. Но он отказался назвать команду и только отметил: "Я фанат бейсбола".В следующем году состоятся две большие премьеры с участием Круза. В конце мая на экраны должен выйти приключенческий боевик о пилотах "Топ Ган: Мэверик", а в конце сентября зрители увидят фильм "Миссия невыполнима 7".
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том круз, новости культуры, стиль жизни
12:10 12.10.2021
 
Поклонники не узнали располневшего Тома Круза

Голливудский актер Том Круз потолстел

© AP Photo / Jeff ChiuАктер Том Круз на матче бейсбольной Национальной лиги
Актер Том Круз на матче бейсбольной Национальной лиги - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Голливудский актер Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом, когда вместе с сыном Конором посетил бейсбольный матч на стадионе Оракл-парк в Сан-Франциско, сообщает Entertainment Weekly.
По мнению фанатов и ряда СМИ, звезда франшизы "Миссия невыполнима" потолстел или сделал уколы красоты. "Я не верю, что это Том Круз. У него такое полное лицо", "Боже! Поаккуратнее с филлерами", — написали пользователи в твиттере.
Отец и сын наблюдали, как команда спортивного клуба "Джайентс" боролась с бейсболистами из "Доджерс" во второй игре серии дивизионов Национальной лиги.
В издании отмечают, что актер внимательно следил за матчем, а когда его лицо вывели на большой видеодисплей в середине игры, то он заулыбался и помахал толпе.
Спортивная журналистка Эми Гутьеррес, которая была в тот вечер на арене, поинтересовалась у Тома Круза, за кого он болеет. Но он отказался назвать команду и только отметил: "Я фанат бейсбола".
В следующем году состоятся две большие премьеры с участием Круза. В конце мая на экраны должен выйти приключенческий боевик о пилотах "Топ Ган: Мэверик", а в конце сентября зрители увидят фильм "Миссия невыполнима 7".
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