https://ria.ru/20211012/covid-19-1754184298.html

Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин

Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин - РИА Новости, 12.10.2021

Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин

Трое депутатов Госдумы в настоящее время серьезно болеют и находятся в больнице, сообщил во вторник журналистам после первого пленарного заседания палаты спикер РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:07

2021-10-12T13:07

2021-10-12T13:14

распространение коронавируса

госдума рф

коронавирус в россии

вячеслав володин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Трое депутатов Госдумы в настоящее время серьезно болеют и находятся в больнице, сообщил во вторник журналистам после первого пленарного заседания палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ситуации с COVID-19."Трое депутатов серьезно болеют, они находятся на больничной койке", - сказал Володин.Также он отметил, что у депутатов есть возможность сделать прививку от коронавируса в Госдуме, если они захотят. "Мы это обеспечим", - добавил парламентарий.Он подтвердил данные о том, что в настоящее время у 11 депутатов Госдумы диагностирован коронавирус.

https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, коронавирус в россии, вячеслав володин, здоровье - общество, коронавирус covid-19