https://ria.ru/20211012/covid-19-1754184298.html
Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин
Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин - РИА Новости, 12.10.2021
Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин
Трое депутатов Госдумы в настоящее время серьезно болеют и находятся в больнице, сообщил во вторник журналистам после первого пленарного заседания палаты спикер РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:07
2021-10-12T13:07
2021-10-12T13:14
распространение коронавируса
госдума рф
коронавирус в россии
вячеслав володин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Трое депутатов Госдумы в настоящее время серьезно болеют и находятся в больнице, сообщил во вторник журналистам после первого пленарного заседания палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ситуации с COVID-19."Трое депутатов серьезно болеют, они находятся на больничной койке", - сказал Володин.Также он отметил, что у депутатов есть возможность сделать прививку от коронавируса в Госдуме, если они захотят. "Мы это обеспечим", - добавил парламентарий.Он подтвердил данные о том, что в настоящее время у 11 депутатов Госдумы диагностирован коронавирус.
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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госдума рф, коронавирус в россии, вячеслав володин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:07 12.10.2021 (обновлено: 13:14 12.10.2021)
Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19, сообщил Володин
Три депутата Госдумы находятся в больнице с COVID-19