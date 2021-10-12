Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754144483.html
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлен 531 новый случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. До этого... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:45
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403353_0:52:1460:873_1920x0_80_0_0_ea367f4bdb342bd3dd2e76704aa7b654.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлен 531 новый случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 10 октября – 526."За 11 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 531 случай новой коронавирусной инфекции… Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 84,8 тысячи заболевших, выздоровели более 71,6 тысячи, умер 2701 человек, в том числе 14 за последние сутки.
https://ria.ru/20211011/rezhim-1754101875.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403353_114:0:1346:924_1920x0_80_0_0_3fd7eb66428eb76c4e13ee34ae7fc76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:17 12.10.2021 (обновлено: 10:45 12.10.2021)
 
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19

В Крыму выявили 531 новый случай заражения COVID-19 за сутки, это новый максимум

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту "Мыс Сарыч" на 45-м километре Ялтинской трассы
Фельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту Мыс Сарыч на 45-м километре Ялтинской трассы - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлен 531 новый случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 10 октября – 526.
"За 11 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 531 случай новой коронавирусной инфекции… Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 84,8 тысячи заболевших, выздоровели более 71,6 тысячи, умер 2701 человек, в том числе 14 за последние сутки.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 21:01Распространение коронавируса
Власти Севастополя введут режим QR-кодов для посещения общественных мест
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния