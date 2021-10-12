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Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлен 531 новый случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. До этого... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлен 531 новый случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 10 октября – 526."За 11 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 531 случай новой коронавирусной инфекции… Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 84,8 тысячи заболевших, выздоровели более 71,6 тысячи, умер 2701 человек, в том числе 14 за последние сутки.
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:17 12.10.2021 (обновлено: 10:45 12.10.2021)
Крым обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19
В Крыму выявили 531 новый случай заражения COVID-19 за сутки, это новый максимум