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Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента
Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента - РИА Новости, 12.10.2021
Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента
Президент Чехии Милош Земан во время встречи в воскресенье с премьером и лидером движения ANO Андреем Бабишем не поручал ему формирование нового правительства,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:58
2021-10-12T16:58
в мире
прага
чехия
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 10 окт - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан во время встречи в воскресенье с премьером и лидером движения ANO Андреем Бабишем не поручал ему формирование нового правительства, сообщило сетевое издание Lidovky со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека."Несмотря на растущие спекуляции о результатах встречи в воскресенье президента страны Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем, Бабиш не получил от президента поручение составить новое правительство по итогам парламентских выборов, состоявшихся 8-9 октября, об этом сообщил нашему изданию пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек", - написало издание."Да, я могу это подтвердить. Мы информировали бы об этом стандартным путем", - привело издание слова пресс-секретаря.Сразу по окончании встречи с Бабишем президент был экстренно госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, при прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии.В свою очередь, директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил после этого на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.Выборы завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое Бабишем. Однако Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру сильнейшей партии или движения, но никак не представителю многопартийной коалиции, даже если она одержит победу на выборах.
https://ria.ru/20211012/babish-1754234776.html
https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html
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в мире, прага, чехия, милош земан, андрей бабиш
16:58 12.10.2021
 
Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента

Пресс-секретарь Земана заявил, что тот не поручал Бабишу формирование правительства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 10 окт - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан во время встречи в воскресенье с премьером и лидером движения ANO Андреем Бабишем не поручал ему формирование нового правительства, сообщило сетевое издание Lidovky со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека.
"Несмотря на растущие спекуляции о результатах встречи в воскресенье президента страны Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем, Бабиш не получил от президента поручение составить новое правительство по итогам парламентских выборов, состоявшихся 8-9 октября, об этом сообщил нашему изданию пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек", - написало издание.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 16:50
Бабиш заявил, что Земан хотел поручить ему формирование правительства
"Да, я могу это подтвердить. Мы информировали бы об этом стандартным путем", - привело издание слова пресс-секретаря.
Сразу по окончании встречи с Бабишем президент был экстренно госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, при прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии.
В свою очередь, директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил после этого на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.
Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
Выборы завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое Бабишем. Однако Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру сильнейшей партии или движения, но никак не представителю многопартийной коалиции, даже если она одержит победу на выборах.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:22
СМИ рассказали о состоянии Земана
 
В миреПрагаЧехияМилош ЗеманАндрей Бабиш
 
 
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