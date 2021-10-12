https://ria.ru/20211012/chekhiya-1754237393.html

Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента

Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента - РИА Новости, 12.10.2021

Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента

Президент Чехии Милош Земан во время встречи в воскресенье с премьером и лидером движения ANO Андреем Бабишем не поручал ему формирование нового правительства,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:58

2021-10-12T16:58

2021-10-12T16:58

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милош земан

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ПРАГА, 10 окт - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан во время встречи в воскресенье с премьером и лидером движения ANO Андреем Бабишем не поручал ему формирование нового правительства, сообщило сетевое издание Lidovky со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека."Несмотря на растущие спекуляции о результатах встречи в воскресенье президента страны Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем, Бабиш не получил от президента поручение составить новое правительство по итогам парламентских выборов, состоявшихся 8-9 октября, об этом сообщил нашему изданию пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек", - написало издание."Да, я могу это подтвердить. Мы информировали бы об этом стандартным путем", - привело издание слова пресс-секретаря.Сразу по окончании встречи с Бабишем президент был экстренно госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, при прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии.В свою очередь, директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил после этого на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.Выборы завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое Бабишем. Однако Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру сильнейшей партии или движения, но никак не представителю многопартийной коалиции, даже если она одержит победу на выборах.

https://ria.ru/20211012/babish-1754234776.html

https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html

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в мире, прага, чехия, милош земан, андрей бабиш