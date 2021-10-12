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Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы - РИА Новости, 12.10.2021
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:44
2021-10-12T16:33
москва
сергей собянин
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."На заседании 12 октября президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении.
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москва, сергей собянин, московская городская дума, общество
15:44 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
 
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы

Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022 год и период 2023-2024 годы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.
"На заседании 12 октября президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении.
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 15:16
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
 
МоскваСергей СобянинМосковская городская думаОбщество
 
 
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