https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754220063.html

Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы

Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы - РИА Новости, 12.10.2021

Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:44

2021-10-12T15:44

2021-10-12T16:33

москва

сергей собянин

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."На заседании 12 октября президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754213080.html

москва

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москва, сергей собянин, московская городская дума, общество