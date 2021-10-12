https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754220063.html
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы - РИА Новости, 12.10.2021
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:44
2021-10-12T15:44
2021-10-12T16:33
москва
сергей собянин
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."На заседании 12 октября президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении.
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москва, сергей собянин, московская городская дума, общество
15:44 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022-2024 годы
Собянин внес в Мосгордуму проект о бюджете ФОМС на 2022 год и период 2023-2024 годы