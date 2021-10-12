Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754213080.html
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение - РИА Новости, 12.10.2021
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:16
2021-10-12T16:33
экономика
москва
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382766_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_e0dd3deae615265220e2851d35e30d07.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"."Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159874.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382766_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_899b61528a6c16712b88ecb5aa1f1a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, здоровье - общество
15:16 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
 
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение

Проект бюджета Москвы на 2022 год включает увеличение расходов на здравоохранение на 7%

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов".
"Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В Москве выявили 4699 новых случаев заражения коронавирусом
 
ЭкономикаМоскваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния