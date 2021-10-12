https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754213080.html

Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение

Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение - РИА Новости, 12.10.2021

Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение

Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:16

2021-10-12T15:16

2021-10-12T16:33

экономика

москва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382766_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_e0dd3deae615265220e2851d35e30d07.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"."Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159874.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, здоровье - общество