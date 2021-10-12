https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754213080.html
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение - РИА Новости, 12.10.2021
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:16
2021-10-12T15:16
2021-10-12T16:33
экономика
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Проект бюджета Москвы на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"."Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159874.html
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экономика, москва, здоровье - общество
15:16 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
Проект бюджета Москвы включает увеличение расходов на здравоохранение
Проект бюджета Москвы на 2022 год включает увеличение расходов на здравоохранение на 7%
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Проект бюджета Москвы
на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 7%, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов".
"Крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе вырастут с 466,5 миллиарда рублей в 2021 году до 499,2 миллиарда рублей в 2022 году, или на 7%. С учетом средств ОМС они составят 826,4 миллиарда рублей (плюс 8,6%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В 2022 году на эти цели запланировано 50,5 миллиарда рублей.