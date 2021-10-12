https://ria.ru/20211012/biblioteka-1754145922.html
"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного
"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного - РИА Новости, 12.10.2021
"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного
Библиотека Ивана Грозного - собрание старинных (и, конечно, драгоценных!) книг, когда-то принадлежавших византийским императорам: поэмы Гомера, труды Аристотеля.. Считается, что она была либо утрачена, либо спрятана Иваном Грозным. Вот только куда? Как ее искали в Кремле и в Коломенском, и почему до сих пор не нашли?
2021-10-12T11:00
2021-10-12T11:00
2021-10-12T12:30
какая-то мистика
подкаст
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"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного
Библиотека Ивана Грозного - собрание старинных (и, конечно, драгоценных!) книг, когда-то принадлежавших византийским императорам: поэмы Гомера, труды Аристотеля.. Считается, что она была либо утрачена, либо спрятана Иваном Грозным. Вот только куда? Как ее искали в Кремле и в Коломенском, и почему до сих пор не нашли?
audio/mpeg
"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного
Библиотека Ивана Грозного - собрание старинных (и, конечно, драгоценных!) книг, когда-то принадлежавших византийским императорам: поэмы Гомера, труды Аристотеля.. Считается, что она была либо утрачена, либо спрятана Иваном Грозным. Вот только куда? Как ее искали в Кремле и в Коломенском, и почему до сих пор не нашли?
audio/mpeg
Экскурсовод музея-заповедника Коломенское, аспирант исторического факультета МГУ Андрей Сальников рассказывает, как велись поиски на территории музея, и что представляла собой библиотека на самом деле. Почему попытки ее поиска в Кремле завершились безуспешно - объясняет диггер и москвовед Даниил Давыдов.Выпуск подготовлен в сотрудничестве с музеем-заповедником "Коломенское-Измайлово-Люблино". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
11:00 12.10.2021 (обновлено: 12:30 12.10.2021)
"Она несет ауру, притягивающую людей". Тайна библиотеки Ивана Грозного
Библиотека Ивана Грозного - собрание старинных (и, конечно, драгоценных!) книг, когда-то принадлежавших византийским императорам: поэмы Гомера, труды Аристотеля.. Считается, что она была либо утрачена, либо спрятана Иваном Грозным. Вот только куда? Как ее искали в Кремле и в Коломенском, и почему до сих пор не нашли?