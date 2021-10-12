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Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз
Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз - РИА Новости, 12.10.2021
Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз
Минобрнауки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:15
2021-10-12T13:15
происшествия
образование
москва
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение, сообщается в Telegram-канале ведомства."Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение", - говорится в сообщении.Согласно разработанным рекомендациям, студентам и сотрудникам необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре.Также необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о нападении. Затем можно проинформировать близких о сложившейся ситуации через СМС или звонок, но говорить надо тихо.При виде сотрудников правоохранительных органов, согласно рекомендациям, нужно держать руки на виду и не делать резких движений, слушаться правоохранителей и выполнять их инструкции.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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происшествия, образование, москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
13:15 12.10.2021
 
Минобрнауки подготовило инструкцию по поведению при нападении на вуз

Минобрнауки разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на вуз

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории университета
Студенты в аудитории университета - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение", - говорится в сообщении.
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Согласно разработанным рекомендациям, студентам и сотрудникам необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре.
"В первую очередь спрячьтесь! Скройтесь с ближайшем помещении (лучше всего запирающемся). Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь - для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства", - говорится в размещенной в Telegram-канале министерства памятке.
Также необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о нападении. Затем можно проинформировать близких о сложившейся ситуации через СМС или звонок, но говорить надо тихо.
При виде сотрудников правоохранительных органов, согласно рекомендациям, нужно держать руки на виду и не делать резких движений, слушаться правоохранителей и выполнять их инструкции.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
© RuptlyСтудент открыл огонь в пермском университете
Студент открыл огонь в пермском университете - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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