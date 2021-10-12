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В Белоруссии из СИЗО освободили троих фигурантов по "делу Белгазпромбанка"
В Белоруссии из СИЗО освободили троих фигурантов по "делу Белгазпромбанка" - РИА Новости, 12.10.2021
В Белоруссии из СИЗО освободили троих фигурантов по "делу Белгазпромбанка"
Троим обвиняемым в неуплате налогов в крупном размере в "деле Белгазпромбанка" изменена мера пресечения - они освобождены из СИЗО КГБ Белоруссии и переведены... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:50
2021-10-12T10:50
белоруссия
виктор бабарико
белгазпромбанк
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Троим обвиняемым в неуплате налогов в крупном размере в "деле Белгазпромбанка" изменена мера пресечения - они освобождены из СИЗО КГБ Белоруссии и переведены под подписку о невыезде, сообщили соратники бывшего главы банка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико."Из СИЗО вышли подруга семьи Виктора Бабарико, его помощник и друг. Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения - они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Бабарико.Официального подтверждения этой информации пока нет. Как передает агентство Sputnik Беларусь, с ходатайством об изменении меры пресечения для лиц из окружения Бабарико мог обратиться руководитель информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.Суда по делу в СИЗО КГБ остаются ждать еще два фигуранта дела - сын осужденного банкира Эдуард Бабарико и общественник Илья Шапотковский.Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
https://ria.ru/20210719/belgazprombank-1741813523.html
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белоруссия, виктор бабарико, белгазпромбанк
10:50 12.10.2021
 
В Белоруссии из СИЗО освободили троих фигурантов по "делу Белгазпромбанка"

В Белоруссии трем фигурантам по "делу Белгазпромбанка" изменили меру пресечения

© Sputnik / Перейти в фотобанкВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Троим обвиняемым в неуплате налогов в крупном размере в "деле Белгазпромбанка" изменена мера пресечения - они освобождены из СИЗО КГБ Белоруссии и переведены под подписку о невыезде, сообщили соратники бывшего главы банка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
"Из СИЗО вышли подруга семьи Виктора Бабарико, его помощник и друг. Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения - они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Бабарико.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Как передает агентство Sputnik Беларусь, с ходатайством об изменении меры пресечения для лиц из окружения Бабарико мог обратиться руководитель информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.
Суда по делу в СИЗО КГБ остаются ждать еще два фигуранта дела - сын осужденного банкира Эдуард Бабарико и общественник Илья Шапотковский.
Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
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БелоруссияВиктор БабарикоБелгазпромбанк
 
 
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