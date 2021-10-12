https://ria.ru/20211012/belorussiya-1754146488.html

КС Белоруссии вынес решение по закону о едином дне голосования

КС Белоруссии вынес решение по закону о едином дне голосования - РИА Новости, 12.10.2021

КС Белоруссии вынес решение по закону о едином дне голосования

Совмещение дней голосования на выборах депутатов не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Белоруссии, такое решение опубликовано на РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:31

2021-10-12T10:31

2021-10-12T10:31

в мире

белоруссия

александр лукашенко

лидия ермошина

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Совмещение дней голосования на выборах депутатов не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Белоруссии, такое решение опубликовано на сайте Конституционного суда республики.Четвертого октября депутаты нижней и верхней палат парламента Белоруссии одобрили поправки в конституцию, предусматривающие введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. Ожидается, что впервые выборы по новому закону пройдут в 2023 году.Для соблюдения законности судьи изучили конституционность новых норм. В том числе, как скажутся изменения и не противоречат ли новации главному закону страны."Конституционный суд в решении указал, что совмещение дней голосования по выборам депутатов не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Республики Беларусь на участие в решении государственных дел через свободно избранных представителей", - говорится в сообщении КС.Согласно выводам судей, введение единого дня голосования на выборах депутатов как Палаты представителей, так и местных советов депутатов признано конституционно целесообразным. Новая норма позволит сократить организационные и финансовые издержки, создаст дополнительные удобства для избирателей и работы комиссий. В то же время для участников кампании единый день голосования – это возможность планомерно подготовиться к избирательному процессу.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577674110.html

https://ria.ru/20180614/1522736987.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, лидия ермошина