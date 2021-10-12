https://ria.ru/20211012/bankety-1754260120.html

В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19

В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19

Банкеты запретили проводить в организациях общественного питания Ивановской области, исключение сделано для семейных праздников и поминальных обедов с числом... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:32

2021-10-12T18:32

2021-10-12T18:32

распространение коронавируса

общество

ивановская область

россия

вакцинация россиян от covid-19

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Банкеты запретили проводить в организациях общественного питания Ивановской области, исключение сделано для семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек, сообщает правительство региона."В Ивановской области внесены изменения в правила безопасной работы организаций и предприятий... Так, в организациях общественного питания до улучшения эпидситуации запрещается проведение банкетов, за исключением семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек", - говорится в сообщении.Также изменены правила работы санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. Теперь все гости при заселении должны предъявлять документ о прохождении вакцинации, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный результат теста на COVID-19. В случае отсутствия требуемого документа необходимо будет пройти экспресс-тестирование на коммерческой основе. "Ранее эта норма не действовала для организаций, где все сотрудники либо привиты, либо имеют антитела", - уточняется на сайте правительства Ивановской области.Культурные, развлекательные, спортивные и иные мероприятия в регионе могут проводиться только при условии 100% тестирования. Отдельно оговариваются спортивные состязания. "Допуск спортсменов, тренерского состава и других лиц, участвующих в организации и проведении, на матчи профессиональных спортивных лиг осуществляется в соответствии с регламентом соответствующей спортивной лиги. Для всех остальных спортивных мероприятий действуют стандартные правила безопасности: тестирование всех участников... бесконтактная термометрия посетителей, социальная дистанция, масочный режим, единовременное заполнение не более 50% посадочных мест, запрет на работу гардеробов, запуск зрителей на трибуны не менее чем за 30 минут до начала соревнований. При невозможности соблюдения этих требований мероприятие проводится без присутствия зрителей", - отмечается в сообщении.Кроме того, уточняется, что в помещениях и на территории организаций и предприятий запрещено находиться сотрудникам, работающим дистанционно, тем, у кого выявлен COVID-19 или есть подозрение на его наличие, а также находившимся в контакте с больным (в течение 14 дней с такого контакта). "В образовательных организациях данный запрет распространяется и на обучающихся. Так, например, в случае заболевания ребенка ковидом его одноклассники не только должны быть переведены на дистант в школе, но и должны исключить посещение кружков и спортивных секций", - подчеркивает правительство региона.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754218140.html

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html

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общество, ивановская область, россия, вакцинация россиян от covid-19