https://ria.ru/20211012/babish-1754234776.html

Бабиш заявил, что Земан хотел поручить ему формирование правительства

Бабиш заявил, что Земан хотел поручить ему формирование правительства - РИА Новости, 12.10.2021

Бабиш заявил, что Земан хотел поручить ему формирование правительства

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что во время встречи в воскресенье президент Милош Земан заявил, что поручит ему формирование нового... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:50

2021-10-12T16:50

2021-10-12T16:50

в мире

чехия

милош земан

андрей бабиш

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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что во время встречи в воскресенье президент Милош Земан заявил, что поручит ему формирование нового кабмина по итогам выборов в парламент 8-9 октября."Он (Земан) говорил о том, что когда настанет (подходящий) момент, он обратится ко мне с поручением о составлении (нового) правительства", - сказал Бабиш, выступая по Чешскому ТВ.Победителем прошедших в Чехии 8-9 октября парламентских выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные партии и движения. Она набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло центристское движение ANO Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте. Мандат на формирование правительства предоставляет президент страны Милош Земан, который в воскресенье был экстренно госпитализирован на неопределенное время. Ранее он оговорил, что поручит формирование кабмина лидеру победившей партии, но никак не представителю коалиции, даже если она наберет больше процентов. Таким образом, это может быть поручено Бабишу.В свою очередь, заместитель Бабиша по руководству движением ANO Ярослав Фалтынек заявил во вторник журналистам, что движение не будет тормозить процесс формирования после выборов новых органов власти.Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.В понедельник сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в ЦВГ сообщило, что Земан размещен в анестезиологическо-реанимационном отделении, предназначенном для пациентов в состоянии продолжающегося нарушения одной или нескольких жизненно важных функций, то есть тех, кому угрожает прямая опасность для жизни или отказ жизненно важных функций.

https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752959541.html

https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан, андрей бабиш