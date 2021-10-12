Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/anemiya-1754229807.html
Эксперты обсудили аспекты лечения анемии у онкопациентов
Эксперты обсудили аспекты лечения анемии у онкопациентов - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперты обсудили аспекты лечения анемии у онкопациентов
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 4 октября прошел круглый стол "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T20:50
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754222532_59:0:1095:583_1920x0_80_0_0_976da6e548c58c06de2dac8383b07abc.jpg
МОСКВА, 12 окт - Фонд "Вместе против рака". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 4 октября прошел круглый стол "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право".Организатором мероприятия выступил фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака", модераторами стали Баходур Камолов, президент фонда, и Полина Габай, адвокат, вице-президент фонда. В дискуссии приняли участие Алексей Масчан, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий; Валерий Демихов, директор Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ; Антон Снеговой, председатель Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии (RASSC); Мурат Хамидов, главный химиотерапевт Ленинградской области, заместитель главного врача Ленинградского областного клинического онкологического диспансера, председатель регионального отделения Российского общества клинической онкологии (RUSSCO); Дмитрий Стефанов, научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева; Антон Жигулев, главный медицинский эксперт НП "Центр социальной экономики".Первая часть мероприятия была посвящена рассмотрению клинических рекомендаций "Анемия при злокачественных новообразованиях" и практических рекомендаций RUSSCO по той же тематике, а также действующего стандарта оказания медицинской помощи. Как сообщила Полина Габай, приветствуя участников круглого стола, клинические рекомендации несовершенны в ряде аспектов и нуждаются в обновлении. Кроме того, месяц назад Минздравом был утвержден стандарт медицинской помощи взрослым при анемии, обусловленной злокачественными новообразованиями, который тоже вызывает ряд вопросов у специалистов.Вторым блоком вопросов для рассмотрения стали особенности оплаты лечения анемии в рамках ОМС, поскольку оно осуществляется по клинико-статистическим группам (КСГ), отнесенным к профилю "Гематология", а не "Онкология", и клиники регулярно сталкиваются с отказами в оплате со стороны страховых компаний. Кроме того, получить оплату по двум КСГ в рамках одной госпитализации в данном случае невозможно.Баходур Камолов отметил, что клинические онкологи испытывают потребность в отдельных клинических рекомендациях по анемиям и призвал участников круглого стола рассмотреть имеющиеся документы и прийти к консенсусу, чтобы выработать общий подход, который снимет стоящие перед рядовыми практическими врачами ограничения.Совсем недавно профессиональные сообщества направили в Минздрав просьбу о создании специальной рабочей группы по сопроводительной терапии злокачественных новообразований, напомнила Полина Габай. Если такая группа будет создана, результаты данного круглого стола могут лечь в основу обсуждения уже этой рабочей группой.Полина Габай указала на расхождение клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом, и практических рекомендаций RUSSCO. В частности, в клинических рекомендациях отсутствует описание схем лечения конкретными препаратами, в частности эритропоэз-стимулирующими, с режимом дозирования. Кроме того, в клинических рекомендациях Минздрава и практических рекомендациях RUSSCO различаются критерии диагностики анемии.Алексей Масчан высказал мнение о том, что при очевидном различии цифр это не составляет проблемы. "Важно, что мы должны предсказывать, знать, в каких случаях анемия будет с большой вероятностью прогрессировать, и вмешиваться активно", – пояснил он. Дмитрий Стефанов обратил внимание коллег на важность вопроса о классификации. Принципиальная позиция Минздрава состоит в том, что если некоторое состояние имеет отдельный код в МКБ-10, то есть является самостоятельной нозологической единицей, то лечение этого состояния нельзя описывать в клинических рекомендациях по лечению другого заболевания. Анемия подпадает под это ограничение. И поэтому обсуждаемый уровень гемоглобина крайне важен. "Эти цифры говорят о том, с какого момента вступают в силу эти рекомендации и (в теории) добавляется оплата", – обозначил проблему Дмитрий Стефанов. Антон Снеговой предложил придерживаться тех цифр, которые установила ВОЗ с учетом пола и возраста.Баходур Камолов задал вопрос о том, насколько обоснованно объединять рекомендации по диагностике и лечению анемии у взрослых и детей. Эксперты были единодушны в том, что клинические рекомендации должны быть разделены. Однако Полина Габай отметила, что такое разделение может быть сопряжено с трудностями: пересмотр уже имеющихся рекомендаций проходит быстрее и проще, чем утверждение совсем нового документа.Далее она попросила участников прокомментировать расхождения в критериях определения тяжести анемии и различия в количестве степеней тяжести. Валерий Демихов ответил, что следует использовать привычную отечественным врачам классификацию, в которой выделено три степени.Эксперты сочли целесообразным включение в клинические рекомендации положения о профилактике периоперационной анемии. Под такой профилактикой должны пониматься диагностические исследования, которые обеспечивают раннее выявление дефицита железа у пациента.При сравнении клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом, и практических рекомендаций RUSSCO Алексей Масчан предложил при определении показаний к экстренной гемотрансфузии повысить пороговое значение уровня гемоглобина до 90 г/л. Дмитрий Стефанов предупредил коллег, что для внесения таких изменений необходима опора на результаты исследований, подтверждающих правомерность такого подхода. Валерий Демихов возразил коллегам, что в изменении порогового значения необходимости нет, так как эта цифра служит только абсолютным показанием к экстренной гемотрансфузии, которая может быть проведена и при ином уровне гемоглобина при наличии дополнительных условий. Однако эксперт согласился с тем, что формулировки этих условий в новой версии рекомендаций должны стать более четкими и строгими, ведь от этого зависит обоснование назначений, то есть оплата медицинских услуг.Далее при сравнении рассматриваемых документов Полина Габай обратила внимание экспертов на существующее расхождение между ними в разделе о лекарственных препаратах: в рекомендации RUSSCO включен редко применяемый на практике эпоэтин тета, который отсутствует в стандарте помощи. Эксперты пояснили, что отсутствие препарата в стандарте не является препятствием для его применения в клинической практике, если он официально зарегистрирован на территории России.Алексей Масчан добавил, что, по его мнению, с точки зрения логистики следует отдать предпочтение эритропоэз-стимулирующим препаратам пролонгированного действия, которые могут вводиться раз в неделю, поскольку это заметно упрощает доступ пациентов к такому лечению при том, что эти препараты обеспечивают вполне достаточный с клинической точки зрения эффект.Мурат Хамидов внес предложение выделить внутри единых клинических рекомендаций и стандартов блоки по лечению пациентов с онкогематологическими заболеваниями и солидными опухолями. Это предложение было поддержано Алексеем Масчаном.Дальнейшее обсуждение коснулось вопросов стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с анемиями. В первую очередь внимание экспертов было обращено на то, что, в отличие от клинических рекомендаций, которые охватывают вопросы диагностики и лечения как детей, так и взрослых, стандарт описывает только помощь взрослому населению. Кроме того, имеющийся стандарт не регламентирует работу дневного стационара.Дмитрий Стефанов указал на то, что специалисты ожидают изменения законодательства, чтобы вернуться к разработке стандартов для педиатрической помощи. В частности, речь идет о назначении препаратов офф-лейбл.Алексей Масчан высказался по поводу единого стандарта для разных этапов оказания медицинской помощи, поддержав существующую форму, в которой стационарная и амбулаторная помощь объединены, указав, однако, на потенциальные трудности при реализации такого подхода в регионах и возможное вынужденное разделение стандарта на два в интересах малообеспеченных пациентов.Далее собравшимся был предложен результат анализа перечня диагностических мероприятий, указанных в клинических рекомендациях Минздрава, стандарте оказания помощи и практических рекомендаций RUSSCO. В ходе дискуссии был сформулирован ряд предложений для внесения в новую номенклатуру медицинских услуг, которая будет принята в 2022 году. По мнению экспертов, некоторые из не включенных в стандарт диагностических процедур должны быть рекомендованы к включению (например, определение клиренса креатинина), а другие не вошли совершенно справедливо (определение уровня лактатдегидрогеназы).Чтобы задать начальную точку для обсуждения проблемы оплаты медицинских услуг в рамках ОМС, Полина Габай выступила с небольшим анализом нормативных документов и указала на имеющиеся в правовой базе пробелы. Дело в том, что оплата лечения анемии в большинстве регионов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) осуществляется по клинико-статистическим группам (КСГ). Для диагноза "анемия" при основном онкологическом заболевании предусмотрено две КСГ, но обе относятся к профилю "Гематология", что и создает трудности при обосновании оплаты лечения в случае, если пациент находится на койке онкологического профиля. На практике это нередко приводит к отказу в оплате со стороны страховых компаний, которые ссылаются на непрофильность госпитализации.Предлагая путь к решению сложившейся ситуации, Полина Габай привела в пример диагнозы, позволяющие проводить лечение пациентов по смежным профилям, например, агранулоцитоз, отнесенный к трем КСГ двух различных профилей. Она предложила оставить анемию при злокачественных новообразованиях в профиле "Гематология" (те коды, которые уже имеются), а параллельно ввести еще две новых специально созданных КСГ (по дневному и круглосуточному стационару) для профиля "Онкология". Также она обратила внимание участников круглого стола на проблему невозможности оплаты случая лечения одновременно по двум КСГ в рамках одной госпитализации (за редкими исключениями, не относящимися к теме текущей дискуссии). Фонд "Вместе против рака" уже направлял обращение о расширении списка исключений в ЦЭККМП, но не получил положительного ответа. Полина Габай сообщила слушателям, что фонд "Вместе против рака" также направил в Минздрав письмо с предложением создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов оплаты.Чтобы разобраться в вопросах оплаты, к дискуссии в удаленном режиме подключился Антон Жигулев. Он призвал обратить внимание на "Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования". В частности, там предусмотрено четыре КСГ для лечения анемий (две для дневного стационара и две для круглосуточного стационара), и все они относятся к профилю "Гематология". Важно, что, по его мнению, в документе отсутствует запрет на оплату лечения данной группы заболеваний исключительно на гематологических койках. Далее он дал пояснения по показателям, влияющим на оплату услуг по оказанию медицинской помощи в разных регионах, и для примера привел в своем докладе расчеты средней минимальной стоимости лечения анемии эритропоэз-стимулирующими препаратами на примере эпоэтина альфа, отметив, что затраты на такое лечение не возмещаются медицинской организации при одновременном проведении противоопухолевой и сопроводительной терапии.В ходе дальнейшего обсуждения Полина Габай выразила острожный оптимизм, основанный на приведенных аргументах, но напомнила присутствующим о проблемах с оплатой лечения при нарушении профильности КСГ, которые существуют на местах.Со своей стороны, Антон Жигулев поддержал позицию фонда "Вместе против рака" по вопросу о необходимости создания возможности указывать не только КСГ, применяющуюся при собственно противоопухолевом лечении, но и вторую КСГ, применяющуюся при сопроводительной терапии, в рамках одной госпитализации.В завершающей части круглого стола Полина Габай сравнила тарифы на лечение анемии и указала на их значительные различия в регионах. Валерий Демихов рассказал об опыте работы федеральной клиники в региональном здравоохранении на примере Рязанской области.Резолюцию мероприятия организаторы намерены направить в Минздрав и другие органы, регулирующие сферу здравоохранения.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754222532_189:0:966:583_1920x0_80_0_0_e6fc35bfa9753b11cce133c521305fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
16:37 12.10.2021 (обновлено: 20:50 12.10.2021)
 

Эксперты обсудили аспекты лечения анемии у онкопациентов

© Фото : Фонд "Вместе против рака"Участники круглого стола "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Участники круглого стола Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Фонд "Вместе против рака"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - Фонд "Вместе против рака". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 4 октября прошел круглый стол "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право".
Организатором мероприятия выступил фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака", модераторами стали Баходур Камолов, президент фонда, и Полина Габай, адвокат, вице-президент фонда. В дискуссии приняли участие Алексей Масчан, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий; Валерий Демихов, директор Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ; Антон Снеговой, председатель Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии (RASSC); Мурат Хамидов, главный химиотерапевт Ленинградской области, заместитель главного врача Ленинградского областного клинического онкологического диспансера, председатель регионального отделения Российского общества клинической онкологии (RUSSCO); Дмитрий Стефанов, научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева; Антон Жигулев, главный медицинский эксперт НП "Центр социальной экономики".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПолина Габай во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Полина Габай во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Полина Габай во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Первая часть мероприятия была посвящена рассмотрению клинических рекомендаций "Анемия при злокачественных новообразованиях" и практических рекомендаций RUSSCO по той же тематике, а также действующего стандарта оказания медицинской помощи. Как сообщила Полина Габай, приветствуя участников круглого стола, клинические рекомендации несовершенны в ряде аспектов и нуждаются в обновлении. Кроме того, месяц назад Минздравом был утвержден стандарт медицинской помощи взрослым при анемии, обусловленной злокачественными новообразованиями, который тоже вызывает ряд вопросов у специалистов.
Вторым блоком вопросов для рассмотрения стали особенности оплаты лечения анемии в рамках ОМС, поскольку оно осуществляется по клинико-статистическим группам (КСГ), отнесенным к профилю "Гематология", а не "Онкология", и клиники регулярно сталкиваются с отказами в оплате со стороны страховых компаний. Кроме того, получить оплату по двум КСГ в рамках одной госпитализации в данном случае невозможно.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБаходур Камолов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Баходур Камолов во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Баходур Камолов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Баходур Камолов отметил, что клинические онкологи испытывают потребность в отдельных клинических рекомендациях по анемиям и призвал участников круглого стола рассмотреть имеющиеся документы и прийти к консенсусу, чтобы выработать общий подход, который снимет стоящие перед рядовыми практическими врачами ограничения.
Совсем недавно профессиональные сообщества направили в Минздрав просьбу о создании специальной рабочей группы по сопроводительной терапии злокачественных новообразований, напомнила Полина Габай. Если такая группа будет создана, результаты данного круглого стола могут лечь в основу обсуждения уже этой рабочей группой.
Полина Габай указала на расхождение клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом, и практических рекомендаций RUSSCO. В частности, в клинических рекомендациях отсутствует описание схем лечения конкретными препаратами, в частности эритропоэз-стимулирующими, с режимом дозирования. Кроме того, в клинических рекомендациях Минздрава и практических рекомендациях RUSSCO различаются критерии диагностики анемии.
Алексей Масчан высказал мнение о том, что при очевидном различии цифр это не составляет проблемы. "Важно, что мы должны предсказывать, знать, в каких случаях анемия будет с большой вероятностью прогрессировать, и вмешиваться активно", – пояснил он. Дмитрий Стефанов обратил внимание коллег на важность вопроса о классификации. Принципиальная позиция Минздрава состоит в том, что если некоторое состояние имеет отдельный код в МКБ-10, то есть является самостоятельной нозологической единицей, то лечение этого состояния нельзя описывать в клинических рекомендациях по лечению другого заболевания. Анемия подпадает под это ограничение. И поэтому обсуждаемый уровень гемоглобина крайне важен. "Эти цифры говорят о том, с какого момента вступают в силу эти рекомендации и (в теории) добавляется оплата", – обозначил проблему Дмитрий Стефанов. Антон Снеговой предложил придерживаться тех цифр, которые установила ВОЗ с учетом пола и возраста.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Масчан во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Алексей Масчан во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Алексей Масчан во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Баходур Камолов задал вопрос о том, насколько обоснованно объединять рекомендации по диагностике и лечению анемии у взрослых и детей. Эксперты были единодушны в том, что клинические рекомендации должны быть разделены. Однако Полина Габай отметила, что такое разделение может быть сопряжено с трудностями: пересмотр уже имеющихся рекомендаций проходит быстрее и проще, чем утверждение совсем нового документа.
Далее она попросила участников прокомментировать расхождения в критериях определения тяжести анемии и различия в количестве степеней тяжести. Валерий Демихов ответил, что следует использовать привычную отечественным врачам классификацию, в которой выделено три степени.
Эксперты сочли целесообразным включение в клинические рекомендации положения о профилактике периоперационной анемии. Под такой профилактикой должны пониматься диагностические исследования, которые обеспечивают раннее выявление дефицита железа у пациента.
При сравнении клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом, и практических рекомендаций RUSSCO Алексей Масчан предложил при определении показаний к экстренной гемотрансфузии повысить пороговое значение уровня гемоглобина до 90 г/л. Дмитрий Стефанов предупредил коллег, что для внесения таких изменений необходима опора на результаты исследований, подтверждающих правомерность такого подхода. Валерий Демихов возразил коллегам, что в изменении порогового значения необходимости нет, так как эта цифра служит только абсолютным показанием к экстренной гемотрансфузии, которая может быть проведена и при ином уровне гемоглобина при наличии дополнительных условий. Однако эксперт согласился с тем, что формулировки этих условий в новой версии рекомендаций должны стать более четкими и строгими, ведь от этого зависит обоснование назначений, то есть оплата медицинских услуг.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВалерий Демихов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Валерий Демихов во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Валерий Демихов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Далее при сравнении рассматриваемых документов Полина Габай обратила внимание экспертов на существующее расхождение между ними в разделе о лекарственных препаратах: в рекомендации RUSSCO включен редко применяемый на практике эпоэтин тета, который отсутствует в стандарте помощи. Эксперты пояснили, что отсутствие препарата в стандарте не является препятствием для его применения в клинической практике, если он официально зарегистрирован на территории России.
Алексей Масчан добавил, что, по его мнению, с точки зрения логистики следует отдать предпочтение эритропоэз-стимулирующим препаратам пролонгированного действия, которые могут вводиться раз в неделю, поскольку это заметно упрощает доступ пациентов к такому лечению при том, что эти препараты обеспечивают вполне достаточный с клинической точки зрения эффект.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМурат Хамидов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Мурат Хамидов во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Мурат Хамидов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Мурат Хамидов внес предложение выделить внутри единых клинических рекомендаций и стандартов блоки по лечению пациентов с онкогематологическими заболеваниями и солидными опухолями. Это предложение было поддержано Алексеем Масчаном.
Дальнейшее обсуждение коснулось вопросов стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с анемиями. В первую очередь внимание экспертов было обращено на то, что, в отличие от клинических рекомендаций, которые охватывают вопросы диагностики и лечения как детей, так и взрослых, стандарт описывает только помощь взрослому населению. Кроме того, имеющийся стандарт не регламентирует работу дневного стационара.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДмитрий Стефанов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Дмитрий Стефанов во время онлайн-конференции Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Стефанов во время онлайн-конференции "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право"
Дмитрий Стефанов указал на то, что специалисты ожидают изменения законодательства, чтобы вернуться к разработке стандартов для педиатрической помощи. В частности, речь идет о назначении препаратов офф-лейбл.
Алексей Масчан высказался по поводу единого стандарта для разных этапов оказания медицинской помощи, поддержав существующую форму, в которой стационарная и амбулаторная помощь объединены, указав, однако, на потенциальные трудности при реализации такого подхода в регионах и возможное вынужденное разделение стандарта на два в интересах малообеспеченных пациентов.
Далее собравшимся был предложен результат анализа перечня диагностических мероприятий, указанных в клинических рекомендациях Минздрава, стандарте оказания помощи и практических рекомендаций RUSSCO. В ходе дискуссии был сформулирован ряд предложений для внесения в новую номенклатуру медицинских услуг, которая будет принята в 2022 году. По мнению экспертов, некоторые из не включенных в стандарт диагностических процедур должны быть рекомендованы к включению (например, определение клиренса креатинина), а другие не вошли совершенно справедливо (определение уровня лактатдегидрогеназы).
Чтобы задать начальную точку для обсуждения проблемы оплаты медицинских услуг в рамках ОМС, Полина Габай выступила с небольшим анализом нормативных документов и указала на имеющиеся в правовой базе пробелы. Дело в том, что оплата лечения анемии в большинстве регионов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) осуществляется по клинико-статистическим группам (КСГ). Для диагноза "анемия" при основном онкологическом заболевании предусмотрено две КСГ, но обе относятся к профилю "Гематология", что и создает трудности при обосновании оплаты лечения в случае, если пациент находится на койке онкологического профиля. На практике это нередко приводит к отказу в оплате со стороны страховых компаний, которые ссылаются на непрофильность госпитализации.
Предлагая путь к решению сложившейся ситуации, Полина Габай привела в пример диагнозы, позволяющие проводить лечение пациентов по смежным профилям, например, агранулоцитоз, отнесенный к трем КСГ двух различных профилей. Она предложила оставить анемию при злокачественных новообразованиях в профиле "Гематология" (те коды, которые уже имеются), а параллельно ввести еще две новых специально созданных КСГ (по дневному и круглосуточному стационару) для профиля "Онкология". Также она обратила внимание участников круглого стола на проблему невозможности оплаты случая лечения одновременно по двум КСГ в рамках одной госпитализации (за редкими исключениями, не относящимися к теме текущей дискуссии). Фонд "Вместе против рака" уже направлял обращение о расширении списка исключений в ЦЭККМП, но не получил положительного ответа. Полина Габай сообщила слушателям, что фонд "Вместе против рака" также направил в Минздрав письмо с предложением создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов оплаты.
Чтобы разобраться в вопросах оплаты, к дискуссии в удаленном режиме подключился Антон Жигулев. Он призвал обратить внимание на "Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования". В частности, там предусмотрено четыре КСГ для лечения анемий (две для дневного стационара и две для круглосуточного стационара), и все они относятся к профилю "Гематология". Важно, что, по его мнению, в документе отсутствует запрет на оплату лечения данной группы заболеваний исключительно на гематологических койках. Далее он дал пояснения по показателям, влияющим на оплату услуг по оказанию медицинской помощи в разных регионах, и для примера привел в своем докладе расчеты средней минимальной стоимости лечения анемии эритропоэз-стимулирующими препаратами на примере эпоэтина альфа, отметив, что затраты на такое лечение не возмещаются медицинской организации при одновременном проведении противоопухолевой и сопроводительной терапии.
В ходе дальнейшего обсуждения Полина Габай выразила острожный оптимизм, основанный на приведенных аргументах, но напомнила присутствующим о проблемах с оплатой лечения при нарушении профильности КСГ, которые существуют на местах.
Со своей стороны, Антон Жигулев поддержал позицию фонда "Вместе против рака" по вопросу о необходимости создания возможности указывать не только КСГ, применяющуюся при собственно противоопухолевом лечении, но и вторую КСГ, применяющуюся при сопроводительной терапии, в рамках одной госпитализации.
В завершающей части круглого стола Полина Габай сравнила тарифы на лечение анемии и указала на их значительные различия в регионах. Валерий Демихов рассказал об опыте работы федеральной клиники в региональном здравоохранении на примере Рязанской области.
Резолюцию мероприятия организаторы намерены направить в Минздрав и другие органы, регулирующие сферу здравоохранения.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
02:31Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове
Лента новостейМолния