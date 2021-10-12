https://ria.ru/20211012/aktsiya-1754272467.html

Глава Тамбовщины Егоров запустил акцию "Неделя без турникетов"

Глава Тамбовщины Егоров запустил акцию "Неделя без турникетов" - РИА Новости, 12.10.2021

Глава Тамбовщины Егоров запустил акцию "Неделя без турникетов"

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров запустил в регионе ежегодную акцию "Неделя без турникетов", приняв участие РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:38

2021-10-12T19:38

2021-10-12T19:38

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тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 12 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров запустил в регионе ежегодную акцию "Неделя без турникетов", приняв участие в торжественной церемонии на заводе "Октябрь", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров обратился со словами приветствия к школьникам и студентам, которых пригласили на экскурсию на одно из ведущих промышленных предприятий региона, выпускающее высокотехнологичное оборудование. Он обратил внимание на то, что российская промышленность всегда занимала передовые позиции, и именно от молодежи зависит, удастся ли сохранить их в будущем.По мнению генерального директора завода "Октябрь" Игоря Савкова, предприятие нуждается в новых высококвалифицированных кадрах. "Наши специалисты – это уникальные кадры, сочетающие знания и опыт. Они готовы делиться своим опытом с молодыми специалистами. На заводе можно пройти серьезную практическую школу и сделать карьеру в сфере оборонной промышленности. Мы ждем молодые кадры в наши цеха", - сказал Савков.В пресс-службе добавили, что ежегодно участниками акции "Неделя без турникета" в Тамбовской области становятся более тысячи человек. В этом году свои двери школьникам и студентам откроют почти 20 предприятий региона, в числе которых АО "ЗАВКОМ", АО "Тамбовский завод Ревтруд", АО "Пигмент", ПАО "Электроприбор", АО "Тамбовмаш".

https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html

тамбовская область

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общество, технологии, тамбовская область, максим егоров