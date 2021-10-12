https://ria.ru/20211012/aktsiya-1754223996.html

Омский губернатор дал старт акции в честь 200-летия Достоевского

Омский губернатор дал старт акции в честь 200-летия Достоевского - РИА Новости, 12.10.2021

Омский губернатор дал старт акции в честь 200-летия Достоевского

Губернатор Омской области Александр Бурков дал старт акции, посвящённой 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:03

2021-10-12T16:03

2021-10-12T16:03

омская область

общество

омская область

свердловская область

александр бурков

федор достоевский

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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков дал старт акции, посвящённой 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в пресс-службе облправительства.Совместный проект "#НашДостоевский", посвящённый юбилею великого русского писателя, запустило в соцсетях министерство культуры Омской области и региональный 12 канал. Старт акции дал губернатор Александр Бурков. Он снялся в ролике, в котором процитировал строчку из произведения "Записки из мёртвого дома" и разместил ролик в своём официальном Instagram."Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные", - прочитал губернатор.Вероятно, цитату Бурков выбрал неслучайно: 9 октября 2021 года исполнилось 4 года с момента назначения уроженца Свердловской области в Сибирь. Сам Александр Бурков себя и свою семью уже считает омичами. Предполагается, что эстафету по цитированию произведений русского классика поддержат другие члены правительства, а также любой желающий, отмечают в облправительстве.Со следующей недели в одном из крупных торговых комплексов откроется специальная площадка, где каждый сможет исполнить строчки из произведений Достоевского на камеру. Авторам самых запоминающихся роликов организаторы обещают призы, связанные с Достоевским."Будет сделано особое пространство Достоевского, где каждый желающий сможет прочитать свою любимую цитату... Я думаю, каждый найдёт свою любимую цитату, которая будет ближе к сердцу, которая наиболее отражает какие-то чувства человека", — цитирует облправительство министра культуры Омской области Юрия Трофимова.

https://ria.ru/20210920/dostoevskiy-1751006085.html

омская область

свердловская область

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общество, омская область, свердловская область, александр бурков, федор достоевский