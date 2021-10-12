https://ria.ru/20211012/afganistan-1754263616.html
Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021
Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Лидеры стран G20 согласны в том, что в Афганистане складывается тяжелейшая ситуация в гуманитарной сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:43
2021-10-12T18:43
2021-10-12T18:43
захват власти в афганистане талибами
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игорь моргулов
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 согласны в том, что в Афганистане складывается тяжелейшая ситуация в гуманитарной сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."В первую очередь, есть общее понимание, что ситуация в гуманитарной сфере в Афганистане складывается тяжелейшая. Разные представители международных организаций говорили о гуманитарной катастрофе, а с приближением зимы положение дел только ухудшается", - заявил Драги на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
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в мире, оон, рим, афганистан, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия
Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане
Премьер Италии Драги: лидеры G20 считают гуманитарную ситуацию в Афганистане тяжелейшей