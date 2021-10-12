https://ria.ru/20211012/afganistan-1754263616.html

Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане

Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021

Лидеры стран G20 оценили гуманитарную ситуацию в Афганистане

Лидеры стран G20 согласны в том, что в Афганистане складывается тяжелейшая ситуация в гуманитарной сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:43

2021-10-12T18:43

2021-10-12T18:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

рим

афганистан

всемирный банк

большая двадцатка

игорь моргулов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752544707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94cef13e006594288fec85c2b29c1f36.jpg

РИМ, 12 окт - РИА Новости. Лидеры стран G20 согласны в том, что в Афганистане складывается тяжелейшая ситуация в гуманитарной сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."В первую очередь, есть общее понимание, что ситуация в гуманитарной сфере в Афганистане складывается тяжелейшая. Разные представители международных организаций говорили о гуманитарной катастрофе, а с приближением зимы положение дел только ухудшается", - заявил Драги на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

https://ria.ru/20211012/taliby-1754253269.html

рим

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, рим, афганистан, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия