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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754241261.html
Глава Евросовета оценил последствия дальнейшей дестабилизации в Афганистане
Глава Евросовета оценил последствия дальнейшей дестабилизации в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021
Глава Евросовета оценил последствия дальнейшей дестабилизации в Афганистане
Дальнейшая дестабилизация в Афганистане негативно скажется на регионе и за его пределами, ЕС намерен оказывать адресную помощь народу страны, сказал на онлайн... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:16
2021-10-12T17:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
афганистан
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Дальнейшая дестабилизация в Афганистане негативно скажется на регионе и за его пределами, ЕС намерен оказывать адресную помощь народу страны, сказал на онлайн заседании G20, посвященном проблеме Афганистана, глава Евросовета Шарль Мишель."Если в Афганистане продолжится дестабилизация, это негативно повлияет на весь регион и страны за его пределами. Возрождение терроризма, наркотиков и торговли людьми – это серьезные угрозы. Необходимо также избежать гуманитарной катастрофы. ЕС будет продолжать взаимодействие с ООН и обеспечит адресную поддержку афганского народа", - процитировал Мишель свою речь в Twitter.По его словам, условия ЕС по налаживанию контактов с движением "Талибан"* становятся все более актуальными. "Уважение прав человека, инклюзивное правительство, гарантия, что страна вновь не превратится в убежище террористов, предоставление доступа гуманитарным организациям, предоставление свободного выезда и перемещения… Наши критерии по взаимодействию с Афганистаном актуальны как никогда", - подчеркнул глава Евросовета. Он также призвал G20 координировать усилия по Афганистану с его соседями.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен профинансировать гуманитарную помощь Афганистану и его соседям на 1 миллиард евро.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, афганистан, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, россия
17:16 12.10.2021
 
Глава Евросовета оценил последствия дальнейшей дестабилизации в Афганистане

Глава Евросовета Мишель: дальнейшая дестабилизация в Афганистане ударит по региону и миру

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Дальнейшая дестабилизация в Афганистане негативно скажется на регионе и за его пределами, ЕС намерен оказывать адресную помощь народу страны, сказал на онлайн заседании G20, посвященном проблеме Афганистана, глава Евросовета Шарль Мишель.
"Если в Афганистане продолжится дестабилизация, это негативно повлияет на весь регион и страны за его пределами. Возрождение терроризма, наркотиков и торговли людьми – это серьезные угрозы. Необходимо также избежать гуманитарной катастрофы. ЕС будет продолжать взаимодействие с ООН и обеспечит адресную поддержку афганского народа", - процитировал Мишель свою речь в Twitter.
По его словам, условия ЕС по налаживанию контактов с движением "Талибан"* становятся все более актуальными. "Уважение прав человека, инклюзивное правительство, гарантия, что страна вновь не превратится в убежище террористов, предоставление доступа гуманитарным организациям, предоставление свободного выезда и перемещения… Наши критерии по взаимодействию с Афганистаном актуальны как никогда", - подчеркнул глава Евросовета. Он также призвал G20 координировать усилия по Афганистану с его соседями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен профинансировать гуманитарную помощь Афганистану и его соседям на 1 миллиард евро.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНАфганистанЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельРоссия
 
 
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