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https://ria.ru/20211012/afganistan-1754239926.html
Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии
Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии - РИА Новости, 12.10.2021
Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии
Территория Афганистана не должна стать источником радикализации и терроризма, а для улучшения ситуации в этой стране необходим единый международный ответ,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:10
2021-10-12T17:41
в мире
индия
оон
афганистан
большая двадцатка
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Территория Афганистана не должна стать источником радикализации и терроризма, а для улучшения ситуации в этой стране необходим единый международный ответ, основанный на резолюции СБ ООН, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам саммита G20."Участвовал в саммите G20 по Афганистану. Подчеркнул недопущение того, чтобы территория Афганистана стала источником радикализации и терроризма. Также призвал к срочной и беспрепятственной гуманитарной помощи афганским гражданам и инклюзивной администрации", - написал Моди в Twitter.Он также отметил, что для улучшения ситуации в Афганистане необходим единый международный ответ, основанный на резолюции 2593 Совета Безопасности ООН.Как сообщил офис премьер-министра, Моди приветствовал инициативу итальянского председательства в G20 по созыву совещания для подведения итогов текущей ситуации в Афганистане."Премьер-министр отметил, что за последние два десятилетия Индия внесла свой вклад в содействие социально-экономическому развитию и наращиванию потенциала молодежи и женщин в Афганистане. Он напомнил, что Индия реализовала в Афганистане более 500 проектов в области развития… Он подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество обеспечило Афганистану немедленный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - говорится в заявлении пресс-службы.Моди также подчеркнул необходимость усиления совместной борьбы с радикализацией, терроризмом и контрабандой наркотиков и оружия в регионе."В целях сохранения социально-экономических достижений последних 20 лет и ограничения распространения радикальной идеологии премьер-министр призвал к созданию в Афганистане инклюзивной администрации, включающей женщин и меньшинства. Он выразил поддержку важной роли ООН в Афганистане и призвал "Группу двадцати" вновь поддержать послание, содержащееся в резолюции 2593 СБ ООН по Афганистану. Премьер-министр призвал международное сообщество выработать единый международный ответ, без которого было бы трудно добиться желаемых изменений в ситуации в Афганистане", - отметил офис премьера Индии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/afganistan-1753955889.html
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в мире, индия, оон, афганистан, большая двадцатка, нарендра моди
17:10 12.10.2021 (обновлено: 17:41 12.10.2021)
 
Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии

Премьер Индии заявил, что Афганистан не должен стать источником терроризма и радикализации

© AP Photo / Abdullah SahilНа месте взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз
На месте взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Abdullah Sahil
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Территория Афганистана не должна стать источником радикализации и терроризма, а для улучшения ситуации в этой стране необходим единый международный ответ, основанный на резолюции СБ ООН, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам саммита G20.
"Участвовал в саммите G20 по Афганистану. Подчеркнул недопущение того, чтобы территория Афганистана стала источником радикализации и терроризма. Также призвал к срочной и беспрепятственной гуманитарной помощи афганским гражданам и инклюзивной администрации", - написал Моди в Twitter.
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США согласились поставить в Афганистан гуманитарную помощь
Он также отметил, что для улучшения ситуации в Афганистане необходим единый международный ответ, основанный на резолюции 2593 Совета Безопасности ООН.
Как сообщил офис премьер-министра, Моди приветствовал инициативу итальянского председательства в G20 по созыву совещания для подведения итогов текущей ситуации в Афганистане.
"Премьер-министр отметил, что за последние два десятилетия Индия внесла свой вклад в содействие социально-экономическому развитию и наращиванию потенциала молодежи и женщин в Афганистане. Он напомнил, что Индия реализовала в Афганистане более 500 проектов в области развития… Он подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество обеспечило Афганистану немедленный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - говорится в заявлении пресс-службы.
Моди также подчеркнул необходимость усиления совместной борьбы с радикализацией, терроризмом и контрабандой наркотиков и оружия в регионе.
"В целях сохранения социально-экономических достижений последних 20 лет и ограничения распространения радикальной идеологии премьер-министр призвал к созданию в Афганистане инклюзивной администрации, включающей женщин и меньшинства. Он выразил поддержку важной роли ООН в Афганистане и призвал "Группу двадцати" вновь поддержать послание, содержащееся в резолюции 2593 СБ ООН по Афганистану. Премьер-министр призвал международное сообщество выработать единый международный ответ, без которого было бы трудно добиться желаемых изменений в ситуации в Афганистане", - отметил офис премьера Индии.
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Вчера, 16:21
Главы МИД России и Индии обсудили Афганистан
 
В миреИндияООНАфганистанБольшая двадцаткаНарендра Моди
 
 
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