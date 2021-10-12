https://ria.ru/20211012/afganistan-1754239926.html

Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии

Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии - РИА Новости, 12.10.2021

Афганистан не должен стать источником терроризма, заявил премьер Индии

Территория Афганистана не должна стать источником радикализации и терроризма, а для улучшения ситуации в этой стране необходим единый международный ответ,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:10

2021-10-12T17:10

2021-10-12T17:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Территория Афганистана не должна стать источником радикализации и терроризма, а для улучшения ситуации в этой стране необходим единый международный ответ, основанный на резолюции СБ ООН, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам саммита G20."Участвовал в саммите G20 по Афганистану. Подчеркнул недопущение того, чтобы территория Афганистана стала источником радикализации и терроризма. Также призвал к срочной и беспрепятственной гуманитарной помощи афганским гражданам и инклюзивной администрации", - написал Моди в Twitter.Он также отметил, что для улучшения ситуации в Афганистане необходим единый международный ответ, основанный на резолюции 2593 Совета Безопасности ООН.Как сообщил офис премьер-министра, Моди приветствовал инициативу итальянского председательства в G20 по созыву совещания для подведения итогов текущей ситуации в Афганистане."Премьер-министр отметил, что за последние два десятилетия Индия внесла свой вклад в содействие социально-экономическому развитию и наращиванию потенциала молодежи и женщин в Афганистане. Он напомнил, что Индия реализовала в Афганистане более 500 проектов в области развития… Он подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество обеспечило Афганистану немедленный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - говорится в заявлении пресс-службы.Моди также подчеркнул необходимость усиления совместной борьбы с радикализацией, терроризмом и контрабандой наркотиков и оружия в регионе."В целях сохранения социально-экономических достижений последних 20 лет и ограничения распространения радикальной идеологии премьер-министр призвал к созданию в Афганистане инклюзивной администрации, включающей женщин и меньшинства. Он выразил поддержку важной роли ООН в Афганистане и призвал "Группу двадцати" вновь поддержать послание, содержащееся в резолюции 2593 СБ ООН по Афганистану. Премьер-министр призвал международное сообщество выработать единый международный ответ, без которого было бы трудно добиться желаемых изменений в ситуации в Афганистане", - отметил офис премьера Индии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/afganistan-1753955889.html

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754227223.html

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афганистан

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в мире, индия, оон, афганистан, большая двадцатка, нарендра моди