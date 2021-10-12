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Лавров призвал не использовать вооружение НАТО в Афганистане деструктивно
Лавров призвал не использовать вооружение НАТО в Афганистане деструктивно - РИА Новости, 12.10.2021
Лавров призвал не использовать вооружение НАТО в Афганистане деструктивно
Важно, чтобы вооружения и военная техника, оставленная НАТО в Афганистане, не использовалась в деструктивных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:21
2021-10-12T09:21
2021-10-12T09:21
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НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Важно, чтобы вооружения и военная техника, оставленная НАТО в Афганистане, не использовалась в деструктивных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях", - сказал он, выступая на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, азия, афганистан, нато, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
Лавров призвал не использовать вооружение НАТО в Афганистане деструктивно
Лавров призвал не использовать вооружение НАТО в Афганистане в деструктивных целях