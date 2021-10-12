https://ria.ru/20211012/afganistan-1754133976.html
Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом
Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом - РИА Новости, 12.10.2021
Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом
Главное, чтобы обещания талибов (движение "Талибан"*) по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом выполнялись, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:03
2021-10-12T09:03
2021-10-12T09:18
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НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Главное, чтобы обещания талибов (движение "Талибан"*) по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом выполнялись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное – чтобы все эти обещания выполнялись", - сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, афганистан, оон, талибан, азия, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
09:03 12.10.2021 (обновлено: 09:18 12.10.2021)
Лавров прокомментировал обещание талибов бороться с терроризмом
Глава МИД Лавров прокомментировал обещания талибов по терроризму и внутренней политике