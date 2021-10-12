https://ria.ru/20211012/aeroekspress-1754213300.html
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов - РИА Новости, 12.10.2021
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
аэроэкспресс
новости - туризм
туристы
туризм
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573637080_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_fdf5977627eb0436ca0548541bc93177.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября в связи с проведением плановых работ, заявила пресс-служба перевозчика."Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", – говорится в сообщении.Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий – в 22.05. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 поезда будут ходить по обычному расписанию каждые 30 минут."Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, обратно – в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут ходить между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211011/marshrut-1754053777.html
https://ria.ru/20211012/arkhangelsk-1754174543.html
https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573637080_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_f8df2184cca90a0245b321c636663ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва, аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
Расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в выходные
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября в связи с проведением плановых работ, заявила пресс-служба перевозчика.
"Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", – говорится в сообщении.
Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий – в 22.05. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.
Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 поезда будут ходить по обычному расписанию каждые 30 минут.
"Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, обратно – в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут ходить между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", – добавляется в сообщении.