https://ria.ru/20211012/aeroekspress-1754213300.html

В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов

В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов - РИА Новости, 12.10.2021

В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов

Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:37

2021-10-12T16:37

2021-10-12T16:37

туризм

шереметьево (аэропорт)

москва

аэроэкспресс

новости - туризм

туристы

туризм

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573637080_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_fdf5977627eb0436ca0548541bc93177.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября в связи с проведением плановых работ, заявила пресс-служба перевозчика."Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", – говорится в сообщении.Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий – в 22.05. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 поезда будут ходить по обычному расписанию каждые 30 минут."Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, обратно – в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут ходить между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211011/marshrut-1754053777.html

https://ria.ru/20211012/arkhangelsk-1754174543.html

https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), москва, аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты