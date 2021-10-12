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Туризм
https://ria.ru/20211012/aeroekspress-1754213300.html
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов - РИА Новости, 12.10.2021
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов
Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
аэроэкспресс
новости - туризм
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аэропорты
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября в связи с проведением плановых работ, заявила пресс-служба перевозчика."Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", – говорится в сообщении.Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий – в 22.05. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 поезда будут ходить по обычному расписанию каждые 30 минут."Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, обратно – в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут ходить между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", – добавляется в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), москва, аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты
16:37 12.10.2021
 
В Шереметьево в выходные изменится расписание движения аэроэкспрессов

Расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в выходные

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября в связи с проведением плановых работ, заявила пресс-служба перевозчика.
"Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", – говорится в сообщении.
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Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий – в 22.05. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены.
Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 поезда будут ходить по обычному расписанию каждые 30 минут.
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"Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, обратно – в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут ходить между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", – добавляется в сообщении.
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20 августа, 15:53Туризм
До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс"
 
ТуризмШереметьево (аэропорт)МоскваАэроэкспрессНовости - ТуризмтуристыТуризмАэропорты
 
 
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