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Нижегородская область
https://ria.ru/20211011/zayavki-1754030926.html
В Нижегородской области стартовал сбор заявок на проект "Вам решать"
В Нижегородской области стартовал сбор заявок на проект "Вам решать" - РИА Новости, 11.10.2021
В Нижегородской области стартовал сбор заявок на проект "Вам решать"
Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября, заявил глава региона Глеб... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:59
2021-10-11T14:59
нижегородская область
общество
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября, заявил глава региона Глеб Никитин.Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива"."Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение. О необходимости таких проектов и развития инициативного бюджетирования не раз говорил президент России Владимир Путин. Наш регион является одним из лидеров в данной области. Во многом это стало возможным благодаря активности и неравнодушию нижегородцев", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф."Приглашаю всех принять участие в проекте. Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования. Именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил губернатор Нижегородской области.В числе остальных критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.Отмечается, что в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753374646.html
https://ria.ru/20211005/granty-1753239678.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин
14:59 11.10.2021
 
В Нижегородской области стартовал сбор заявок на проект "Вам решать"

В Нижегородской области стартовал сбор заявок на проект "Вам решать" на 2022 год

© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября, заявил глава региона Глеб Никитин.
Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".
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"Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение. О необходимости таких проектов и развития инициативного бюджетирования не раз говорил президент России Владимир Путин. Наш регион является одним из лидеров в данной области. Во многом это стало возможным благодаря активности и неравнодушию нижегородцев", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он отметил, что жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.
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"Приглашаю всех принять участие в проекте. Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования. Именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил губернатор Нижегородской области.
В числе остальных критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.
Отмечается, что в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 миллионов рублей.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
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