https://ria.ru/20211011/zaslugi-1754090627.html

Губернатор Белгородский области поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа

Губернатор Белгородский области поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа - РИА Новости, 11.10.2021

Губернатор Белгородский области поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа

Белгородские подразделения ОМОН и СОБР имеют очень большие заслуги перед страной, заявил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков, поздравляя сотрудников... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:15

2021-10-11T19:15

2021-10-11T19:25

белгородская область

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Белгородские подразделения ОМОН и СОБР имеют очень большие заслуги перед страной, заявил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков, поздравляя сотрудников спецподразделений с профессиональными праздниками.В торжественной церемонии чествования сотрудников и военнослужащих ведомства участвовали личный состав и ветераны спецподразделений, воспитанники патриотических клубов. За высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона благодарственными письмами губернатора Белгородской области были отмечены 15 человек. Вячеслав Гладков поблагодарил бойцов за их службу."У ОМОНа и СОБРа в Белгородской области очень большие заслуги. Много у них командировок в места боевых действий, а также много выполненных ими контртеррористических задач. Более 700 человек отмечены государственными наградами. И, конечно, в этот день хочу пожелать вам, уважаемые сотрудники, чтобы при выполнении приказа и госзадач – все в полном составе возвращались домой. Хочется почтить память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Хочу поблагодарить ветеранов спецподразделений за те традиции, которые вы сформировали для будущих поколений белгородцев!" - сказал Гладков.Начальник управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин также поблагодарил сотрудников подразделений за их безупречную службу, самоотверженность и верность долгу.Как отмечает пресс-служба правительства региона, только за 2021 год специальные отряды Росгвардии приняли участие более чем в 800 операциях. По результатам выполненных заданий задержано около 120 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 20 миллионов рублей. Сотрудниками уничтожено более 100 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753731033.html

белгородская область

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белгородская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вячеслав гладков