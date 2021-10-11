19:15 11.10.2021 (обновлено: 19:25 11.10.2021)
Губернатор Белгородский области поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа
Глава Белгородский области Гладков: у региональных ОМОНа и СОБРа очень большие заслуги
© Фото пресс-службы Губернатора Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время поздравления сотрудников спецподразделений с профессиональными праздниками
© Фото пресс-службы Губернатора Белгородской области
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Белгородские подразделения ОМОН и СОБР имеют очень большие заслуги перед страной, заявил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков, поздравляя сотрудников спецподразделений с профессиональными праздниками.
В торжественной церемонии чествования сотрудников и военнослужащих ведомства участвовали личный состав и ветераны спецподразделений, воспитанники патриотических клубов. За высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона благодарственными письмами губернатора Белгородской области были отмечены 15 человек. Вячеслав Гладков поблагодарил бойцов за их службу.
© Фото пресс-службы Губернатора Белгородской областиПоздравление сотрудников белгородских подразделений ОМОН и СОБР с профессиональными праздниками
© Фото пресс-службы Губернатора Белгородской области
Поздравление сотрудников белгородских подразделений ОМОН и СОБР с профессиональными праздниками
"У ОМОНа и СОБРа в Белгородской области очень большие заслуги. Много у них командировок в места боевых действий, а также много выполненных ими контртеррористических задач. Более 700 человек отмечены государственными наградами. И, конечно, в этот день хочу пожелать вам, уважаемые сотрудники, чтобы при выполнении приказа и госзадач – все в полном составе возвращались домой. Хочется почтить память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Хочу поблагодарить ветеранов спецподразделений за те традиции, которые вы сформировали для будущих поколений белгородцев!" - сказал Гладков.
Начальник управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин также поблагодарил сотрудников подразделений за их безупречную службу, самоотверженность и верность долгу.
Как отмечает пресс-служба правительства региона, только за 2021 год специальные отряды Росгвардии приняли участие более чем в 800 операциях. По результатам выполненных заданий задержано около 120 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 20 миллионов рублей. Сотрудниками уничтожено более 100 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.