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В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников - РИА Новости, 11.10.2021
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников
Всеобщая 24-часовая забастовка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности, школьных работников, проходит в Италии по призыву профсоюзной... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:52
2021-10-11T13:52
в мире
alitalia
италия
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РИМ, 11 окт – РИА Новости. Всеобщая 24-часовая забастовка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности, школьных работников, проходит в Италии по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов.Всеобщая стачка проводится в знак протеста "против политики правительства Италии и Европейского союза, которые перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей", говорится в заявлении Cobas.Профсоюзы требуют от властей прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности, транспортной отрасли.Наиболее сильно последствия забастовки ощущаются как раз в области транспорта.Так, авиакомпания Alitalia уже уведомила пассажиров об отмене 127 национальных и международных рейсов в понедельник и еще 11 рейсов во вторник. На авиасообщении между Италией и Россией это не скажется. По решению авиационных властей страны, несмотря на всеобщую забастовку, вылет и прилет самолетов должен обеспечиваться в период с 7 до 10 часов утра и с 18.00 до 21.00 по местному времени.Железнодорожники Италии начали забастовку уже в 21.00 в воскресенье. Несмотря на это, руководство компании Trenitalia объявило, что движение всех высокоскоростных и скорых поездов будет производиться по расписанию. Железнодорожное сообщение на региональном уровне испытывает в настоящее время серьезные трудности, хотя там тоже установлены "гарантированные" интервалы движения поездов.Аналогичная ситуация сложилась и в работе общественного транспорта в крупных городах Италии, прежде всего, в Риме и Милане.В понедельник не вышли на работу также многие работники итальянских школ и ряда государственных учреждений.По случаю всеобщей забастовки в центре Рима сейчас проходит профсоюзная манифестация протеста против экономической политики правительства.
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в мире, alitalia , италия, милан, россия
13:52 11.10.2021
 
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников

В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих

CC BY 2.0 / LANZATE / TARANTO-ITALIAВид на город Таранто в Италии
Вид на город Таранто в Италии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
CC BY 2.0 / LANZATE / TARANTO-ITALIA
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РИМ, 11 окт – РИА Новости. Всеобщая 24-часовая забастовка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности, школьных работников, проходит в Италии по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов.
Всеобщая стачка проводится в знак протеста "против политики правительства Италии и Европейского союза, которые перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей", говорится в заявлении Cobas.
Профсоюзы требуют от властей прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности, транспортной отрасли.
Наиболее сильно последствия забастовки ощущаются как раз в области транспорта.
Так, авиакомпания Alitalia уже уведомила пассажиров об отмене 127 национальных и международных рейсов в понедельник и еще 11 рейсов во вторник. На авиасообщении между Италией и Россией это не скажется. По решению авиационных властей страны, несмотря на всеобщую забастовку, вылет и прилет самолетов должен обеспечиваться в период с 7 до 10 часов утра и с 18.00 до 21.00 по местному времени.
Железнодорожники Италии начали забастовку уже в 21.00 в воскресенье. Несмотря на это, руководство компании Trenitalia объявило, что движение всех высокоскоростных и скорых поездов будет производиться по расписанию. Железнодорожное сообщение на региональном уровне испытывает в настоящее время серьезные трудности, хотя там тоже установлены "гарантированные" интервалы движения поездов.
Аналогичная ситуация сложилась и в работе общественного транспорта в крупных городах Италии, прежде всего, в Риме и Милане.
В понедельник не вышли на работу также многие работники итальянских школ и ряда государственных учреждений.
По случаю всеобщей забастовки в центре Рима сейчас проходит профсоюзная манифестация протеста против экономической политики правительства.
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