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"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы
"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 11.10.2021
"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы
Фракция "Новые люди" в нижней палате парламента выдвинула зампредседателя партии Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы нового созыва, сообщил лидер... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:21
2021-10-11T16:54
политика
госдума рф
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" в нижней палате парламента выдвинула зампредседателя партии Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы нового созыва, сообщил лидер фракции Алексей Нечаев."Владислава (Даванкова) выдвинули на позицию заместителя председателя Государственной думы", - сказал Нечаев журналистам по итогам первого заседания фракции.Председатель нижней палаты парламента VIII созыва, его первые заместители и вице-спикеры, а также депутаты на другие руководящие должности будут избраны на первом пленарном заседании Думы во вторник, 12 октября.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.
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политика, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев
16:21 11.10.2021 (обновлено: 16:54 11.10.2021)
 
"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы

"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" в нижней палате парламента выдвинула зампредседателя партии Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы нового созыва, сообщил лидер фракции Алексей Нечаев.
"Владислава (Даванкова) выдвинули на позицию заместителя председателя Государственной думы", - сказал Нечаев журналистам по итогам первого заседания фракции.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 21:13Выборы в Государственную думу
Депутат рассказал, как "Новые люди" изменят Госдуму
Председатель нижней палаты парламента VIII созыва, его первые заместители и вице-спикеры, а также депутаты на другие руководящие должности будут избраны на первом пленарном заседании Думы во вторник, 12 октября.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.
 
ПолитикаГосдума РФПартия "Новые люди"Алексей Нечаев
 
 
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