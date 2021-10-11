https://ria.ru/20211011/vitse-spiker-1754050793.html

"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы

"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 11.10.2021

"Новые люди" выдвинули своего кандидата на пост вице-спикера Госдумы

Фракция "Новые люди" в нижней палате парламента выдвинула зампредседателя партии Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы нового созыва, сообщил лидер... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:21

2021-10-11T16:21

2021-10-11T16:54

политика

госдума рф

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" в нижней палате парламента выдвинула зампредседателя партии Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы нового созыва, сообщил лидер фракции Алексей Нечаев."Владислава (Даванкова) выдвинули на позицию заместителя председателя Государственной думы", - сказал Нечаев журналистам по итогам первого заседания фракции.Председатель нижней палаты парламента VIII созыва, его первые заместители и вице-спикеры, а также депутаты на другие руководящие должности будут избраны на первом пленарном заседании Думы во вторник, 12 октября.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

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политика, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев