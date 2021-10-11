https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754089374.html

В Самарской области обязали увеличить долю привитых от COVID-19 работников

В Самарской области обязали увеличить долю привитых от COVID-19 работников - РИА Новости, 11.10.2021

В Самарской области обязали увеличить долю привитых от COVID-19 работников

Минимальный охват обязательной вакцинацией от коронавируса определенных групп населения в Самарской области увеличили с 60% до 80%, дополнив список подлежащих... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:06

2021-10-11T19:06

2021-10-11T19:41

распространение коронавируса

общество

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Минимальный охват обязательной вакцинацией от коронавируса определенных групп населения в Самарской области увеличили с 60% до 80%, дополнив список подлежащих иммунизации категорий работниками бюджетных организаций, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, сферы ЖКХ, энергетики, следует из постановления главного санитарного врача по региону Светланы Архиповой.Ранее Архипова на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе 15 июля ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также для государственных и муниципальных служащих. Тогда санитарный врач требовала до 1 сентября обеспечить вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников организации в этих сферах."В срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а срок до 1 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.... с максимальных охватом, но не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в новом постановлении за подписью Архиповой, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Согласно документу, список категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, расширился, в него теперь еще включены работники спортивных залов, фитнес-центров, гостиниц, сферы ЖКХ и энергетики, а также организаций, подведомственных государственным и муниципальным органам власти."Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Самарской области продолжает ухудшаться", - подчеркивается в постановлении.Уточняется, что на 7 октября в регионе привито 1 103 803 человека, или 43,1% от взрослого населения, а полностью закончили иммунизацию 1 029 154 человека, или 71,7% от плана.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии